Điều tra nghi án người đàn ông giết vợ rồi tự tử ở Bình Dương

TPO - Tại hiện trường, chị L. được phát hiện đã tử vong, còn người chồng bị thương nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngày 17/12, Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ, còn người chồng bị thương nặng đang được cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là chị T.T.T.L (SN 1992, quê An Phú, An Giang), người bị thương đang được cấp cứu là anh H.T.T (SN 1982, An Phú, An Giang) – chồng của chị L.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày, Công an xã Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của người dân về việc anh H.T.T đã sát hại vợ sau đó tự tử ở nhà trọ trên địa bàn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức tới hiện trường, phát hiện bà T.T.T.L đã tử vong, còn người chồng bị thương nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.