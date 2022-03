Điều tra kẻ mạo danh lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để nhắn tin mượn tiền

TPO - Công an Quảng Nam đang vào cuộc điều tra đối tượng tạo tài khoản mạo danh lãnh đạo tỉnh lên mạng xã hội như Zalo, Facebook, để lừa đảo mượn tiền.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo thông qua mạng xã hội.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số nghi phạm giả mạo tài khoản facebook, zalo, gmail của lãnh đạo, một số cơ quan nhà nước để kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới.

Các tài khoản mạo danh này sau đó nhắn tin yêu cầu chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc gấp cá nhân để chiếm đoạt.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công an tỉnh nhận được nhiều thông tin từ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở, ngành về việc chiếm hình ảnh để lừa đảo bằng cách nhắn tin đến người thân, người quen của những lãnh đạo, cán bộ này. Hiện tại, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ.