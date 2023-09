Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội và 3 tỉnh

TPO - Hôm nay (20/9), Hà Nội, Hà Giang, Nghệ An và Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị để triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Theo báo Kinh tế đô thị, chiều 20/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Cụ thể: Theo quyết định số 5614-QĐ/TU ngày 19/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, bà Đặng Thị Phương Hoa (sinh ngày 13/9/1970) - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chỉ định tham gia Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ thành phố, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trao quyết định và chúc mừng bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao quá trình công tác cũng như những cống hiến của bà Đặng Thị Phương Hoa tại các vị trí công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trên cương vị công tác mới, bà Đặng Thị Phương Hoa sớm tiếp cận công việc, cùng các đồng chí trong Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp TP... Đặc biệt là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp của TP và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh

Sáng 20/9, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Giang, tại buổi công bố, Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đinh Thế Mạnh, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động, bổ nhiệm ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này đã có kinh nghiệm nhiều năm công tác; đều đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh này. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 20/9/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chúc mừng ông Nguyễn Đức Vinh được tín nhiệm, phân công nhiệm vụ mới. Đồng thời, đề nghị ông Vinh trên cương vị mới tiếp tục tu dưỡng về mọi mặt, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy trách nhiệm tập thể để Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đức Vinh cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới, ông Vinh hứa sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm chính trị cao, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ và nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống nhất cùng tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo báo Nghệ An, chiều 20/9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Võ Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An, giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, kể từ ngày 20/9/2023.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Võ Quang Tuấn, ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của ông Võ Quang Tuấn trên các cương vị công tác đã đảm nhận.