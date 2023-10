Điều chưa biết về á quân Vietnam Idol khiến Mỹ Tâm phải thốt lên: 'Chị thích em quá rồi'

TPO - Trong các thí sinh của Vietnam Idol 2023, Hà Minh luôn được đánh giá là giọng ca có kỹ thuật chắc chắn. Tài năng và nỗ lực thay đổi bản thân giúp cô trở thành một trong 2 người thắng giải á quân tại cuộc thi.

Ngay từ những vòng đầu, Hà Minh đã là một trong những gương mặt nổi bật nhất Vietnam Idol 2023. Thí sinh nhận nhiều lời khen nhờ chất giọng nội lực, kỹ thuật điêu luyện, thậm chí còn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Do đó, việc Hà Minh đoạt danh hiệu á quân là điều không bất ngờ. Qua từng vòng thi, cô chứng minh bản thân không chỉ hát tốt mà còn trình diễn ấn tượng trên sân khấu. Có lẽ, đây cũng là lý do ban tổ chức phải phá lệ, trao đến 2 giải á quân thay vì một.

Nổi bật nhờ giọng hát kỹ thuật

Xuất hiện tại Vietnam Idol 2023, Hà Minh gây chú ý với ngoại hình khá già dặn. Ít ai biết rằng cô gái này sinh năm 2004 và là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi.

Dẫu vậy, Hà Minh có kinh nghiệm không thua kém nhiều đối thủ khi từng đi đến vòng bán kết Giọng hát Việt nhí 2015. Với ước mơ làm ca sĩ từ bé, cô quyết tâm theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, Hà Minh còn được biết đến với tư cách giáo viên giảng dạy thanh nhạc cho trẻ em tại một trung tâm nghệ thuật.

Tại vòng sơ tuyển, giọng ca trẻ để lại ấn tượng đẹp khi hát Giữa đại lộ Đông Tây. Thí sinh xử lý ca khúc khá mượt mà, ghi điểm bằng giọng hát kỹ thuật và giàu cảm xúc. Màn trình diễn giúp cô lập tức nhận vé vàng từ ban giám khảo để đi thẳng vào vòng trong.

Đến vòng nhà hát, Hà Minh tiếp tục gây bất ngờ khi làm mới Hương. Cô hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ bản gốc, thậm chí còn có sáng tạo riêng và thể hiện được phong cách cá nhân.

Giọng hát mang màu sắc riêng và kỹ thuật chắc chắn là điểm giúp Hà Minh ghi dấu ấn với ban giám khảo lẫn khán giả. Khác nhiều đối thủ, cô luôn hát rõ lời và gần như không gặp tình trạng chênh, phô, khiến người nghe tụt cảm xúc.

Ca sĩ Mỹ Tâm đánh giá thí sinh có “giọng hát rất hay”, “có thể thu hút người nghe ngay lập tức”. Nhạc sĩ Huy Tuấn thì ngạc nhiên trước tài năng của cô so với độ tuổi.

Qua các vòng thi, Hà Minh chưa một lần nằm trong nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, phong độ của cô không thực sự ổn định khi bước vào top 15.

Khi hát Mưa tháng sáu tại live show đầu tiên, giọng ca không được giám khảo đánh giá tốt vì lặp lại chính mình, còn thiếu sự đổi mới. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn chê Hà Minh trên sân khấu, cho rằng màn trình diễn “nhạt”, không phù hợp với không khí của chương trình lẫn “chất” của thí sinh.

Bứt phá để chinh phục khán giả

Ngay sau khi bị chê, Hà Minh nhanh chóng tiếp thu và thay đổi để khắc phục hạn chế. Đến live show 2, cô lập tức khiến giám khảo phải thay đổi suy nghĩ khi trình diễn Xin hãy thứ tha. Thí sinh không chỉ khoe được giọng hát nội lực mà còn chứng minh bản thân có thể nhảy tốt, tạo sự bùng nổ trên sân khấu.

Màn trình diễn lập tức khiến ban giám khảo phải tranh luận. Ca sĩ Mỹ Tâm phấn khích đến mức thốt lên “không thể tin nổi”, “chị quá thích rồi". Trái lại, giám khảo Huy Tuấn cho rằng phần thể hiện của Hà Minh chưa đủ, cần bung xõa nhiều hơn nữa, cụ thể là về mặt thanh nhạc.

Lập tức, Mỹ Tâm ra sức ủng hộ thí sinh: “Giọng hát hôm nay như vậy là quá hay rồi, anh còn muốn gì nữa?”.

Song, nhận xét của nhạc sĩ Huy Tuấn mang tính động viên khích lệ hơn là bắt lỗi. Ở các live show sau, Hà Minh quyết tâm không để ban giám khảo phải thất vọng. Cô liên tục thay đổi phong cách sao cho phù hợp với chủ đề từng vòng thi đồng thời vẫn giữ được phong cách riêng.

Dù có giọng hát và phong cách riêng, thí sinh còn mắc lỗi về cách chọn ca khúc dự thi. Cô chưa có sự khéo léo trong việc chọn bài mà đôi khi hơi cảm tính. Thế mạnh và phong cách yêu thích của Hà Minh là các ca khúc blues/jazz, nhưng đó lại không phải thể loại được đại chúng yêu thích, phần nào ảnh hưởng đến tổng lượt bình chọn.

Trong suốt chương trình, Hà Minh thường chọn các ca khúc của Hứa Kim Tuyền để trình bày. Điều đó khiến nhiều khán giả thắc mắc liệu thí sinh có phải là “người quen” của nhạc sĩ. Đến mức, giám khảo Mỹ Tâm cũng phải tự hỏi “vô tình hay làm cách nào đó bạn hát nhạc của Hứa Kim Tuyền rất hợp”.

Ở đêm chung kết, Hà Minh tiếp tục thể hiện sáng tác của Hứa Kim Tuyền là Giữa ánh đèn sân khấu và hát lại Giữa đại lộ Đông Tây.

Tuy nhiên, những gì thí sinh thể hiện ở vòng thi cuối cùng vẫn ở mức an toàn. So với quán quân Hà An Huy, cô còn thiếu sự bùng nổ và đa dạng nên chưa thể chạm đến ngôi vị cao nhất.

Dẫu vậy, việc Hà Minh thắng á quân vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Phần lớn ý kiến đánh giá cô vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.

Ở độ tuổi 19, Hà Minh chắc chắn còn thành công hơn trong tương lai nếu kiên định với con đường mình chọn.