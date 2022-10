Diệp Lê: Từ start-up thời trang xanh tới diễn giả truyền cảm hứng

TPO - Với kinh nghiệm gần một thập kỉ khởi nghiệp với mô hình thời trang tái sử dụng, Diệp Lê lấn sân trở thành hot TikToker, diễn giả truyền cảm hứng với sứ mệnh lan tỏa thông điệp đúng đắn về thời trang bền vững.

Bí quyết khởi nghiệp thành công với thời trang xanh

Diệp Lê là người sáng lập và đồng điều hành mô hình tái sử dụng quần áo cũ Give Away từ năm 2014.

Ý tưởng kinh doanh thời trang tái sử dụng đến với cô bắt nguồn từ “nỗi đau” của bản thân cũng như nhiều bạn trẻ thời điểm đó khi chưa xây dựng được thói quen mua sắm hợp lý. “Việc quá tải tủ quần áo cá nhân khiến tôi nhìn ra tiềm năng của việc tái sử dụng quần áo cũ”, Diệp Lê cho biết.

Đồng thời, nàng founder cũng nhận thấy tiềm năng lớn đối với mô hình kinh doanh thanh lý đồ cũ. Từ đó cô quyết định hiện thực hóa ý tưởng, vượt qua nhiều trở ngại để trở thành người tiên phong.

“Thời điểm này (năm 2014) tại Việt Nam chưa có đơn vị nào chuyên nghiệp hóa mô hình tái sử dụng. Đi tiên phong khiến Diệp rất khó khăn trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Nhờ các nền tảng thrift shop, diễn đàn reuse/resell trên toàn thế giới, Diệp cải biên phương thức mua bán phù hợp nhất với thị trường Việt Nam.

Khó khăn của lĩnh vực này là làm sao có thể tái thịnh hành những xu hướng cũ. Và đưa ra những tiêu chí cho những sản phẩm thời trang nên hướng đến khi mua sắm để có thể kéo dài tuổi thọ và vòng đời sử dụng của những sản phẩm này", Diệp Lê cho biết.

Give Away đã thu về những thành tựu ấn tượng sau gần một thập kỉ hoạt động: xấp xỉ 15 cửa hàng trên toàn quốc, cộng đồng trao đổi quần áo cũ với hơn 1,5 triệu thành viên.

“Bên cạnh những dự án tái sử dụng quần áo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn trẻ, số liệu mà mình bất ngờ nhất là sold out 1000 sản phẩm Give Away Day trong vỏn vẹn 16 giây.”, Diệp chia sẻ thêm.

Nàng founder cũng cho biết bí quyết đằng sau sự lớn mạnh của Give Away: “Hướng đi của tôi là xây dựng cộng đồng, cùng nhau trải nghiệm các cung bậc cảm xúc về thời trang: từ hàng bình dân, hàng Quảng Châu đến hàng xa xỉ, chính hãng…

Give Away tìm hiểu câu chuyện thời trang của khách hàng, đồng thời quan sát bức tranh lớn của ngành thời trang. Từ đó đưa ra các tiêu chuẩn định giá cho thời trang tái sử dụng tại Việt Nam. Định giá hợp lý sẽ mở ra cơ hội mua hàng tốt cho khách hàng, đó là lý do Give Away được cộng đồng đón nhận.”

Lấn sân TikTok nhằm tiếp nối sứ mệnh “give away”

Bên cạnh vai trò là một nữ doanh nhân thành đạt, Diệp Lê còn được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung, diễn giả truyền cảm hứng. Cô bắt đầu xây dựng nội dung Tiktok với mục đích làm gương, lan toả năng lượng tích cực cho nhân viên trong mùa dịch. Sau đó, Diệp nhận ra “những trải nghiệm về thời trang của mình thực sự giúp ích cho mọi người nên Diệp quyết định phát triển kênh”.

Diệp Lê “lấn sân” TikTok và sớm trở thành người đồng hành tin cậy của nhiều bạn trẻ với bộ sưu tập các bí quyết phối quần áo, “săn” đồ đẹp hay tất tần các tips hay ho khác trong cuộc sống. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Lê trở thành cái tên “vụt sáng” trên TikTok với hơn 400.000 người theo dõi.

“Đến với TikTok, Diệp Lê mong muốn lan tỏa nhiều hơn thông điệp xanh, những cảm hứng sống và sáng tạo trong tương lai, cũng như đồng hành cùng các bạn bạn trẻ trong quá trình xây dựng phong cách cá nhân.”

Song song với đó, cô nàng cũng miệt mài hoạt động với cương vị là một diễn giả truyền cảm hứng. Cùng với sự “viral” trên các nền tảng mạng xã hội, Diệp Lê cho biết mình cảm thấy may mắn khi được đến gần hơn với các bạn trẻ để lan tỏa “thông điệp xanh”.

Chia sẻ với Tiền Phong, Founder Give Away cho biết quan điểm về thời trang xanh, cũng như tư duy hình thành văn hoá mua sắm bền vững.

“Bắt đầu đơn giản từ việc thay đổi thói quen tiêu dùng bằng cách chọn lọc những sản phẩm phù hợp, chất liệu tốt nhằm kéo dài tuổi thọ hoặc thanh lý nhằm tăng vòng đời của sản phẩm, Diệp Lê cho biết.