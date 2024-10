Diễn tập thực chiến An toàn thông tin MobiFone Hackathon 2024 thành công tốt đẹp

Sau 2 lần tổ chức thành công vào năm 2021 và 2023, MobiFone Hackathon đã chính thức quay trở lại với nhiều thử thách thú vị giúp các cán bộ nhân viên cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn.

Trong bối cảnh các mối đe dọa về an ninh mạng ngày càng gia tăng, đặc biệt là khi dịch vụ 5G đang được đưa vào thương mại hóa, vai trò của các giải pháp an toàn thông tin và nâng cao kiến thức, năng lực và trình độ chuyên môn về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật của đội ngũ chuyên trách càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thấu hiểu điều này, nhà mạng MobiFone tiếp tục tổ chức cuộc thi Diễn tập thực chiến An toàn thông tin (MobiFone Hackathon) nhằm tạo ra sân chơi bổ ích giúp các cán bộ phụ trách an toàn thông tin, an ninh mạng nâng cao nhận thức, rèn luyện kĩ năng. Cuộc thi diễn ra dưới dạng diễn tập thực chiến, hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống thông tin, rèn luyện kỹ năng và nắm bắt quy trình khắc phục, xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố về an toàn thông tin mạng.

MobiFone xác định bên cạnh sử dụng các hệ thống đủ mạnh để đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng quan trọng, việc nâng cao năng lực nhân sự đảm bảo an toàn thông tin, sẵn sàng trong công tác xử lý, truy vết, ngăn chặn, ứng cứu sự cố tấn công mạng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp thiết. Việc tổ chức diễn tập giúp cán bộ nhân viên MobiFone rèn luyện các kỹ năng phát hiện, truy vết, xử lý khi có các hệ thống có dấu hiệu lây lan mã độc, tự chủ trong việc dò quét các lỗ hổng bảo mật, đưa ra các phương án xử lý sớm cho các hệ thống dịch vụ Tổng công ty đang triển khai và sử dụng.

Buổi diễn tập được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 24-25/10/2024 với hình thức Capture The Flag (CTF) gồm nhiều bài thi nhỏ, kiểm tra kiến thức trong lĩnh vực an toàn thông tin: Khai thác lỗ hổng; Điều tra truy vết, kiến thức về an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn OWASP... Tham dự cuộc thi có 24 cá nhân đại diện cho các đơn vị MobiFone trên khắp cả nước, được chia thành 6 đội thi. Trong đó, mỗi thành viên sẽ được cung cấp 1 tài khoản để truy cập website cuộc thi.

Tham gia lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, về phía Cục An Toàn Thông tin có sự tham dự của ông Trần Quang Hưng - Cục Phó Cục ATTT, ông Đặng Huy Hoàng - PGĐ Phụ trách VNCert. Về phía Ban lãnh đạo Tổng Công ty có ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐTV TCT, ông Vĩnh Tuấn Bảo – Phó Tổng giám đốc TCT, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phó Tổng giám đốc Vĩnh Tuấn Bảo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của an toàn thông tin trong chiến lược của MobiFone giai đoạn tới: “An toàn thông tin là một trong những lĩnh vực Không Gian Mới sẽ được tập trung đầu tư và phát triển, ngoài việc phục vụ đảm bảo an toàn thông tin cho nội bộ MobiFone, còn mang lại nguồn Doanh thu mới cho MobiFone. Trước đó ngày 15/10/2024 Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp giấy phép cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ thông tin của MobiFone.”

Không chỉ là sân chơi đầy thách thức, MobiFone Hackathon 2024 còn mở ra cơ hội quý giá để các cán bộ phụ trách an ninh mạng trau dồi kiến thức, kỹ năng và học hỏi lẫn nhau từ đó sẵn sàng ứng phó với mọi thử thách về an ninh mạng trong tương lai. Sự nhiệt huyết của các bộ nhân viên đã góp phần khẳng định quyết tâm của MobiFone trong việc nâng cao năng lực an toàn thông tin, cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng và duy trì vị thế tiên phong trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam