Diễn biến mới vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung

TPO - Vụ tranh chấp khiếu kiện mua bán đất đai lớn nhất miền Trung đã xuất hiện những tín hiệu mới khi chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã đàm phán và có được những thỏa thuận để tiến tới giải quyết các quyền lợi cho khách hàng sau thời gian dài tranh chấp, khiếu kiện.

Vụ tranh chấp bất động sản, khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) bắt đầu xảy ra từ năm 2019 kéo dài đến nay.

Vụ việc kéo dài đã khiến cho khoảng 1.000 khách hàng phải mệt mỏi theo đuổi các vụ kiện, các cuộc đối thoại để đòi quyền lợi ngay cả khi có các bản án của tòa các cấp tuyên.

Trong diễn biến mới, ngày 20/7, chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã có buổi làm việc và lập biên bản để ghi nhận những nội dung cụ thể giữa các bên đối với 3 dự án: khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt (tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo biên bản được lập, hai bên đã đàm phán, trao đổi về cách thức sử dụng nguồn tiền mà Hoàng Nhất Nam đã thu từ khách hàng của 3 dự án để thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các dự án này, nhằm hoàn thành dự án để giao đất, giao sổ đỏ cho khách hàng. Đồng thời, hai bên đàm phán về đơn giá đất đối với phần đất đã được giao, hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại dự án khu đô thị Bách Đạt.

Sau buổi làm việc, chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã đi đến kết luận với chủ trương ra sổ cho người dân trên cơ sở đàm phán giá đất theo đơn giá thành phẩm và theo biên bản thỏa thuận ngày 23/5/2019. Đồng thời, cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung đã đưa ra tại buổi làm việc và được ghi nhận tại biên bản.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết sẽ chủ động thực hiện các công việc theo trách nhiệm của mình, báo cáo cho bên kia kết quả thực hiện để cùng nhau biết, phối hợp và triển khai. Hai công ty thống nhất pháp lý về chuyển tiền; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi, công việc của mình.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Tổ công tác này do ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm tổ trưởng.

Sau khi đàm phán, Công ty Bách Đạt An cũng có văn bản gửi Tổ công tác của UBND tỉnh Quảng Nam để đề nghị tổ chức buổi làm việc giữa tổ công tác và 2 công ty để thông tin, hướng dẫn tiến trình thực hiện nghĩa vụ tiếp theo của 3 dự án để hai bên cùng thực hiện…

Được biết, trước đó, chủ đầu tư dự án cũng đã nộp số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng.