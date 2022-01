Diễn biến điều tra vụ cô gái bị đánh dã man ở quán nhậu

Cơ quan điều tra Công an TP Thủ Đức đã trích xuất hình ảnh từ camera, lấy lời khai những người liên quan và đang chờ kết quả giám định thương tích từ bị hại để xử lý nghiêm trước pháp luật nhóm người có hành vi côn đồ

Ngày 11/1, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đang chờ kết quả giám định thương tích từ bị hại để xử lý nhóm đối tượng đánh đập cô gái trẻ dã man tại quán 2 Đô trên đường số 4, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Hiện công an chưa ra quyết định tạm giữ mà chỉ lấy lời khai đối với Huỳnh Ngọc A.T. (27 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Xuân M. (19 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thị K.L. (23 tuổi), Tống Hoàng H. (25 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) cùng 1 số người liên quan về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Chị H.T.L. (26 tuổi, quê Tây Ninh, nạn nhân vụ việc) cho hay trong quá trình làm việc chị đã cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, người nhà của những người tham gia đánh chị L. từng tìm đến bệnh viện xin được hỗ trợ chi phí điều trị vết thương và bồi thường nhưng chị không đồng ý.

"Tôi mong cơ quan điều tra xử lý nghiêm hành vi côn đồ đối với nhóm người trên" - chị L. mong mỏi.

Theo chị L., tối 31/12/2020, chị cùng chị N.V.A. (23 tuổi) và 2 người bạn tên T. và Th. đến quán 2 Đô để ăn uống. Khi vào quán nhóm của chị L. ngồi gần với 1 nhóm nam, nữ khoảng 20 người đang tổ chức sinh nhật. Ngồi được 1 lúc thì có 3 thanh niên trong nhóm nam, nữ đến mời chị L. và 3 người bạn uống bia. Lần đầu, nhóm chị L. vui vẻ đồng ý uống bia với 3 thanh niên.

Sau khi uống hết ly bia, 3 thanh niên trở về bàn. Ít phút sau tiếp tục có người ở nhóm nam, nữ đến mời nhóm chị L. uống bia. Do nhóm thanh niên thay nhau mời bia và xin số điện thoại nên nhóm chị L. từ chối. Lúc này, 1 thanh niên chửi tục rồi hất bia vào nhóm chị L.

Khi nhóm chị L. phản ứng thì bị 1 số người trong nhóm nam, nữ xông đến tấn công. Riêng chị L. bị ít nhất 2 cô gái dùng ly thủy tinh đánh liên tục vào đầu. Chị L. chỉ biết dùng tay ôm đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nhóm người này tiếp tục dùng chai bia, ly thủy tinh đuổi theo truy sát chị L.

Chị L. may mắn chạy thoát ra đường nhờ tài xế taxi chở đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định băng bó vết thương. Ngay sau đó, bạn chị L. đã trình báo Công an phường Hiệp Bình Chánh. Quá trình lấy lời khai và trích xuất hình ảnh từ camera trong quán 2 Đô, bước đầu công an đã ghi nhận lại toàn bộ sự việc.