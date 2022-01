Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên đánh 4 cô gái ở quán nhậu

Nhóm thanh niên ép 4 cô gái ở bàn bên cạnh uống bia và xin số điện thoại nhưng không được nên hành hung, đánh người giữa quán ăn.

Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai của 7 đối tượng trong nhóm thanh niên hành hung người giữa quán ăn 2 Đô ở phường Hiệp Bình Chánh.

7 đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (20 tuổi, quê Cà Mau); Nguyễn Thị Khánh Linh (24 tuổi), Tống Hoàng Hải (26 tuổi), Ngô Anh Vũ (28 tuổi), Phạm Văn Trung (27 tuổi) và Ngô Thiên Lộc (25 tuổi), cùng ngụ TP Thủ Đức.

Trước đó, tối 31/12/2021, chị N.V.A (24 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng 3 bạn nữ đến ăn uống tại quán nhậu 2 Đô. Ở bàn bên cạnh có khoảng 20 thanh niên gồm nam và nữ cũng đang ngồi ăn nhậu, mừng sinh nhật của một người trong nhóm.

Sau đó, một số thanh niên trong nhóm 20 người sang bàn mời các cô gái trong nhóm chị A. uống bia và trêu ghẹo, làm quen, xin số điện thoại. Nhóm chị A. ban đầu uống giao lưu nhưng bị ép uống nhiều thì không đồng ý và cũng không cho số điện thoại.

Nhóm thanh niên chửi bới, hắt ly bia vào mặt và tấn công. Các cô gái trong nhóm 20 người trong đó có Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Linh… cũng tham gia đánh người.

Nhóm chị A. chạy vào khu vực bếp, nhà vệ sinh của quán thì nhóm thanh niên nam nữ tiếp tục truy đuổi để đánh. Một số người trong quán can ngăn cũng bị nhóm thanh niên hung hãn tấn công.

Sau khi đại náo quán nhậu, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục ngồi lại quán. 3 người trong nhóm chị A. bị thương, phải vào bệnh viện ở quận Bình Thạnh cấp cứu.

Nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh camera an ninh tại quán và các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định và bước đầu mời 7 người trong nhóm thanh niên lên làm việc.

Nhóm này đã thừa nhận hành vi như trên. Công an xét nghiệm nhanh thì 2 trong số 7 đối tượng này có kết quả dương tính với ma túy.

Công an TP Thủ Đức đang làm rõ, xử lý các đối tượng hung hãn.

