Điểm nhấn giáo dục: Thông tin mới nhất vụ việc nhắn tin miệt thị phụ huynh, học sinh

TPO - 5 giáo viên nhắn tin miệt thị phụ huynh đã xin nghỉ việc; Bức xúc vì giáo viên chủ nhiệm tư vấn con không thi lớp 10; Hàng chục chi nhánh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TPHCM tiếp tục bị đình chỉ dù chưa hoạt động;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

5 giáo viên nhắn tin miệt thị phụ huynh đã xin nghỉ việc

Liên quan đến vụ việc nhắn tin miệt thị phụ huynh, học sinh ở Nghệ An, đã có 5/6 giáo viên xin nghỉ việc. Ông Hồ Đình Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, địa phương đã thành lập Đoàn thanh tra tiếp tục đi kiểm tra cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao. (xem chi tiết)

Làm rõ việc trường THPT tự ý cho học sinh nghỉ lễ sớm, ‘ép’ học bù để giáo viên đi chơi biển

Theo phản ánh của phụ huynh, Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) tự ý cho con em họ nghỉ học vào ngày thứ sáu (28/4, chưa đúng vào thời điểm nghỉ lễ) để cán bộ, giáo viên trường này đi tắm biển.

Qua xác minh, vào chiều 28/4, Trường THPT Nguyễn Sinh Cung không tổ chức hoạt động dạy học, mặc dù chưa đến thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 theo quy định. (xem chi tiết)

Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương.

Theo đó, chỉ đạo Trường Đại học Hải Dương, Trường Cao đẳng Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)

Hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Thanh tra thành phố Cần Thơ có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ; qua đó, chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, đối với gói thầu cải tạo nâng cấp sân, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ khác; đơn vị tư vấn thiết kế bố trí nhân sự tham gia thiết kế gói thầu nhưng có chứng chỉ hành nghề không đúng chức năng theo quy định. (xem chi tiết)

Trường ĐH Luật TPHCM thay người phụ trách

PGS.TS Trần Hoàng Hải chính thức thôi giữ chức vụ quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM. Việc điều hành trường được giao cho TS Lê Trường Sơn- Phó hiệu trưởng phụ trách. (xem chi tiết)

Bà Phương Lan tái nhiệm chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục được ĐHQG TPHCM bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường này và đây là nhiệm kỳ thứ 2 của bà. (xem chi tiết)

40 chi nhánh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TPHCM tiếp tục bị đình chỉ dù chưa hoạt động

Sở GD&ĐT TPHCM đã đình chỉ hoạt động 40 trong tổng số 41 chi nhánh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Thực tế, chỉ có một chi nhánh trong tổng số 41 chi nhánh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, tức chi nhánh số 5, có địa chỉ tại 31 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận còn đủ điều kiện hoạt động; 39 chi nhánh tạm ngưng hoạt động và 1 chi nhánh ở số 41, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3 tuyên bố giải thể. (xem chi tiết)

Bức xúc vì giáo viên chủ nhiệm tư vấn con không thi lớp 10

Phản ánh tới Tiền Phong, nhóm phụ huynh lớp 9A4, Trường THCS Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết kết thúc buổi họp phụ huynh, có một số phụ huynh của lớp được giáo viên chủ nhiệm mời ở lại. Tuy nhiên, câu chuyện nếu chỉ dừng lại ở việc tư vấn chọn trường cho con thì phụ huynh không bức xúc, băn khoăn. (xem chi tiết)