Dịch vụ thuê xe của FGF - Lựa chọn hàng đầu của người nổi tiếng

D àn xe điện chất lượng với dịch vụ “đỉnh cấp” của FGF đã nhận được sự tin tưởng và nhiều lời khen của người nổi tiếng trong nước và thế giới.

Bạn đồng hành của dàn sao đình đám

Cuối tuần trước, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh dàn sao Việt lung linh “sánh bước” cùng những chiếc xe điện VinFast VF 9 của FGF – công ty mua bán và cho thuê xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập. Xuất hiện đầy ấn tượng tại sự kiện mang tên The Nine là những cái tên nổi tiếng như hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Ngọc Diễm, diễn viên Duy Khánh…

Không chỉ hợp về mặt hình ảnh, những chiếc xe điện của FGF còn nhận được vô số lời khen ngợi từ chính những vị khách nổi tiếng.

Có mặt tại sự kiện sau khi trải nghiệm dịch vụ của FGF, quán quân The Face Vietnam 2016 Phí Phương Anh bày tỏ, lần đầu tiên cô được “trải nghiệm trên chuyến xe đầy cảm xúc cùng VinFast VF 9 khi được đưa đón bởi dịch vụ của FGF”.

Thực tế, ngày càng nhiều sao Việt đã và đang lựa chọn dịch vụ thuê xe điện của FGF. Cuối tháng 9, cộng đồng mạng đã không khỏi “phát sốt” khi phù thủy âm nhạc Touliver xuất hiện cực ngầu bên chiếc VF 9 và hình ảnh quen thuộc của FGF. FGF chính là cái tên đồng hành cùng dàn sao của SpaceSpeakers để di chuyển tại Space Jam #4 – “trại sáng tác” quy tụ những gương mặt đình đám như Touliver, Binz, SOOBIN…

FGF cũng là cái tên đã đồng hành cùng dàn sao của SpaceSpeakers tại sự kiện “Gieo mầm Thiện Tâm” - chương trình gây quỹ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Không chỉ được sao Việt yêu thích, FGF trước đó chính là cái tên đình đám khi song hành cùng dàn sao khủng tại hành trình siêu xe Gumball 3000. Dàn 21 xe VF 7 và VF 9 của FGF đã được tin tưởng để đưa đón những cái tên triệu view, từ streamer, rapper người Mỹ nổi tiếng thế giới iShowSpeed, tới cựu tuyển thủ Pháp Patrice Evra, Maximillian Cooper (người sáng lập Gumball 3000), Mr JWW, Dave và Damon (kênh YouTube DDE)…

Dàn xe điện VinFast cùng dịch vụ của FGF đã được các Gumballers – những vị khách khó tính bậc nhất thế giới dành nhiều lời khen từ chất lượng xe đến sự chuyên nghiệp của các tài xế và chuẩn mực dịch vụ.

FGF – Nhân tố giúp nâng tầm trải nghiệm

Chất lượng 5 sao từ phương tiện tới dịch vụ của FGF là điều đã thuyết phục được vị khách nổi tiếng.

Trong đó, riêng về phương tiện, dàn xe điện sang trọng, luôn “mới cáu cạnh”, sạch sẽ, không tì vết và ngập tràn công nghệ là yếu tố gây ấn tượng mạnh mẽ cho bất kì vị khách nào đã từng được trải nghiệm dịch vụ của FGF.

Đó là lý do, fanpage của SpaceSpeakers đã dành lời cảm ơn đặc biệt tới FGF bởi tại Space Jam #4, dịch vụ cho thuê xe cao cấp và linh hoạt của công ty đã trở thành đối tác đắc lực trong việc di chuyển của nghệ sĩ. “Dàn xe sang trọng luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp tiết kiệm thời gian và nâng tầm trải nghiệm làm việc cho tất cả trại viên”, fanpage của SpaceSpeakers viết.

Trên trang cá nhân, Phí Phương Anh dùng 3 tính từ để miêu tả về dàn xe của FGF, đó là Mạnh mẽ, Thu hút và Sang trọng.

Dịch vụ chuẩn 5 sao với dàn tài xế được đào tạo bài bản cùng cách chăm sóc khách hàng tỉ mỉ cũng là điều FGF thuyết phục nhiều vị khách khó tính. “Mỗi cây số khắp nẻo đường Việt Nam đều yên tâm chạy đua với deadline vì hành trình đã có bác tài FGF chăm lo”, doanh nhân Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân.

Rất nhiều vị khách hàng là doanh nhân, người nổi tiếng cũng bày tỏ ấn tượng tốt bởi những bác tài luôn đến sớm trước hẹn, thái độ phục vụ lịch sự, tác phong chuyên nghiệp.

Với những ưu thế đặc biệt, dù mới xuất hiện hơn 3 tháng nhưng FGF đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của không chỉ người nổi tiếng mà còn rất đông người tiêu dùng trong nước. “Đội hình” của FGF có thể đáp ứng mọi nhu cầu thuê xe, từ phân khúc phổ thông hạng A tới xe cao cấp cỡ E. Khách hàng có thể dễ dàng đặt xe qua nhiều nền tảng gồm cả offline tại các điểm giao nhận tới online, qua website, ứng dụng, điện thoại.

Mức chi phí thuê xe của FGF từ 800.000 đồng/ngày và 13 triệu đồng/tháng được đánh giá là thấp hơn nhiều giá thuê xe xăng trên thị trường hiện tại. Người thuê có thể sở hữu linh hoạt xe theo ngày, tháng, năm và lựa chọn có tài xế hoặc tự lái.

Rất nhiều khách hàng Việt, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ đã đăng ký dịch vụ thuê xe của FGF và chia sẻ sự hài lòng. Ngoài việc nhẹ gánh về chi phí ban đầu, chủ xe sẽ được tận hưởng những chuyến đi với đặc quyền “nhiều không”: Không lo âu thủ tục – Không chi phí nhiên liệu - Không tì vết. Theo giới chuyên gia, đó cũng là công thức để FGF trở thành ngôi sao của thị trường thuê xe Việt, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng sở hữu linh hoạt của người tiêu dùng Việt ngày càng phổ biến.