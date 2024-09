Dịch vụ thành lập Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu uy tín

Viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu là những tổ chức tổ chức đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, với nhiệm vụ chính là tiến hành các nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng các kiến thức mới nhằm thúc đẩy sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Khánh An, với nhiều kinh nghiệm hỗ trợ, đã giúp nhiều tổ chức xin phép thành lập thành công các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ. Dưới đây là những thông tin cơ bản về việc thành lập Viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu.

I. Căn cứ pháp lý

Việc thành lập Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu được điều chỉnh bởi các quy định pháp lý sau đây:

Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Thông tư 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

II. Điều kiện thành lập Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

Việc thành lập Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu (sau đây gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ) cần đáp ứng các điều kiện về tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động

Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, với nội dung phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức đó. Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, điều lệ cần tuân theo các quy chế tổ chức do nhà nước quy định. Việc phê duyệt và tuân thủ các quy định này đảm bảo rằng tổ chức hoạt động đúng pháp luật và đạt hiệu quả trong công việc nghiên cứu và phát triển.

2. Nhân lực khoa học và công nghệ

Tổ chức phải có ít nhất 5 nhân viên có trình độ đại học trở lên. Trong số này, ít nhất 30% cần có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức và 40% phải là nhân viên làm việc chính thức tại tổ chức.

Người đứng đầu tổ chức cần phải có trình độ đại học và có kinh nghiệm trong quản lý để đảm bảo khả năng điều hành và phát triển tổ chức một cách hiệu quả.

3. Cơ sở vật chất - kỹ thuật

Tổ chức khoa học và công nghệ cần phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng các cơ sở vật chất thiết yếu bao gồm trụ sở, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, và các phương tiện khác cần thiết để đảm bảo hoạt động nghiên cứu hiệu quả. Các tài sản này phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển của tổ chức.

III. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập

Quy trình đăng ký thành lập Viện nghiên cứu bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Nộp 2 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan sẽ thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ. Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức khoa học công nghệ.

Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ và cơ sở vật chất hợp lệ, cơ quan sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

IV. Dịch vụ thành lập Viện nghiên cứu khoa học công nghệ của Khánh An

Khánh An cam kết cung cấp dịch vụ uy tín và giá cả hợp lý trong việc thành lập Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ. Khánh An hỗ trợ khách hàng toàn bộ quá trình thành lập, bao gồm các dịch vụ chính sau:

· Tư vấn về hồ sơ, thủ tục, điều kiện cần thiết để thành lập.

Soạn thảo quy trình và hồ sơ liên quan nhanh chóng.

Hỗ trợ lập hồ sơ năng lực, cam kết và biên bản làm việc.

Hỗ trợ tiến hành các công việc tại cơ quan chức năng.

Đưa ra lưu ý trong quá trình vận hành Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ.

Hỗ trợ làm dấu và mã số thuế cho Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ

V. Giá dịch vụ và thời gian tiến hành

Giá dịch vụ : Ưu đãi và cạnh tranh. Chi tiết liên hệ qua Khánh An để nhận báo giá cụ thể.

: Ưu đãi và cạnh tranh. Chi tiết liên hệ qua Khánh An để nhận báo giá cụ thể. Thời gian tiến hành: Nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong 15 ngày làm việc.

Vai trò của Hương Trịnh - CEO Công ty TNHH Tư vấn Khánh An

Hương Trịnh, CEO của Công ty TNHH Tư vấn Khánh An, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho cả doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước. Bà Hương Trịnh và đội ngũ chuyên viên của Khánh An không chỉ hỗ trợ khách hàng về mặt pháp lý, giấy phép con mà còn cung cấp các giải pháp tư vấn chiến lược nhằm phát triển doanh nghiệp tại các thị trường quốc tế như Singapore, Hồng Kông, Belize và Malaysia. Dưới sự dẫn dắt của bà, Công ty Khánh An đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp không chỉ đáp ứng được các yêu cầu pháp lý cần thiết mà còn mở rộng thị trường quốc tế, đạt được những thành công đáng kể trong việc phát triển mở rộng thị trường và hội nhập toàn cầu.

Khánh An là đối tác đáng tin cậy trong việc hỗ trợ thành lập các Viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu, nổi bật với quy trình nhanh chóng, hiệu quả và chi phí hợp lý.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị cốt lõi mà Khánh An cam kết mang đến cho Quý khách hàng.

