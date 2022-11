DIC Corp thế chấp thêm 80 bất động sản cho lô trái phiếu nghìn tỷ

TPO - Trước đó, lô trái phiếu 3.500 tỷ đồng đã được thế chấp bằng 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng HDBank và toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu đô thị du lịch Long Tân với diện tích gần 332ha tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Ngày 9/11, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG) công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 3 lô trái phiếu phát hành năm 2021 với tổng mệnh giá 3.500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/11, DIC Corp đã xin ý kiến các trái chủ và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo. Cụ thể, thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng HDBank thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại ngân hàng, trong đó giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng; đồng thời, bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.

Ngoài ra, DIC Corp vẫn giữ nguyên tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu đô thị du lịch Long Tân với diện tích gần 332 ha tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng dư nợ trái phiếu của DIC Corp ở mức 3.417 tỷ đồng, gồm trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/9/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/9/2024; trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024; trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 26/11/2024.

Lãi suất được áp dụng 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Trong quý III, doanh thu thuần của DIC Corp sụt giảm 21% so với cùng kỳ, xuống còn 424 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế quý III ghi nhận âm gần 1 tỷ đồng, là quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý I/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần DIC Corp đạt 1.518 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng tại thời điểm 30/9, tổng hàng tồn kho công ty còn gần 5.630 tỷ đồng, tăng 1.786 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng đột biến lên gần 5.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu DIG đang bị các công ty chứng khoán bán giải chấp đồng loạt. Cụ thể, hôm 8/11, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) bán giải chấp 398.600 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp. Cổ đông lớn nhất của DIC Corp là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng bị bán giải chấp 1,1 triệu cổ phiếu DIG vào 8/11.

Ngày 7/11, KBSV cũng thông báo bán giải chấp của ông Nguyễn Hùng Cường và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân lần lượt là 184.000 và 715.000 cổ phiếu DIG.

Ngày 8/11, Công ty Chứng Khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) thông báo bán giải chấp 3,9 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp. MAS cũng bán giải chấp 2,1 triệu cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp, từ ngày 8/11.

Hôm 4/11, MAS cũng thông bán giải chấp 2,8 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn. Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng thông báo bán giải chấp 2,13 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn, ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng bị ép bán lần lượt 1,47 triệu cổ phiếu và 1,44 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 7/11.

Trước đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn từng bị bán giải chấp hơn 3 triệu cổ phiếu DIG vào ngày 27-28/10. Ông Nguyễn Hùng Cường cũng đã bị bán giải chấp gần 1,4 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 31/10 và 1/11. Cũng với lý do trên, Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng đã bị bán 4,2 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 27/10.