DIC Corp thay tổng giám đốc

TPO - Chiều 6/6, Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) công bố nghị quyết của hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm tổng giám đốc và bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Theo đó, DIC Corp bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tín - Phó Tổng Giám đốc - giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Hoàng Văn Tăng từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Ông Tín năm nay 47 tuổi, đang sở hữu 4.319 cổ phiếu DIG.

Ông Tín là nhân viên kỳ cựu của DIC Corp. Từ năm 1998, ông Tín là nhân viên phòng Tài chính kế toán rồi trải qua nhiều chức vụ. Đến ngày 1/10/2014, ông Tín làm Giám đốc Tài chính và 18/8/2020 là Phó Tổng Giám đốc DIC Corp.

Ngoài ra, DIC Corp cũng công bố thông tin bất thường về việc thành lập Ủy ban đầu tư trực thuộc hội đồng quản trị. Ủy ban này có 2 thành viên, là bộ phận hoạt động chuyên trách, có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị đối với các công việc, như xác định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn, mục tiêu và kế hoạch cũng như chỉ tiêu thành tích cơ bản của DIC Corp, xác định các ưu tiên hoạt động của DIC Corp và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của công ty….

Quý I năm nay, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 197 tỷ đồng, giảm gần 62% so với quý I/2022. Trong đó, doanh thu từ bất động sản hơn 72 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 363 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ gần 23 tỷ lên 170 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, DIG báo lãi trước thuế hơn 101 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Năm nay, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.400 tỷ đồng. Kết thúc quý đầu năm, DIC Corp mới hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận 2023.

Từ 12/6 - 11/7, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu DIG với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thực hiện thành công, ông Cường sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 62 triệu đơn vị, tương tương 10,16% vốn tại DIC Corp.

Trước đó, vào ngày 17/3, ông Cường đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu DIG đã đăng ký để nâng tỷ lệ sở hữu lên 58,96 triệu cổ phần, tương đương 9,66% vốn điều lệ công ty. Ông Nguyễn Hùng Cường là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp.

Động thái mua vào của ông Cường diễn ra trong khi cổ phiếu DIG ghi nhận đà tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chốt phiên giao dịch 6/6, cổ phiếu DIG đang giao dịch quanh mức 21.350 đồng/cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với hồi giữa tháng 3.