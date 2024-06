Diana Unicharm: Tiên phong vì một cộng đồng khỏe mạnh

Ngày 15/06/2024, Diana Unicharm (Công ty thành viên thuộc tập đoàn Unicharm Nhật Bản) đã khởi xướng Lễ ra quân hưởng ứng ngày ASEAN Phòng Chống Sốt Xuất Huyết, đồng thời ra mắt Tã quần xua muỗi Bobby Antimos với mong muốn chung tay bảo vệ trẻ nhỏ và tiếp sức cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.

Hào hứng Lễ ra quân hưởng ứng ngày ASEAN Phòng Chống Sốt Xuất Huyết

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại Đông Nam Á và Việt Nam, Diana Unicharm đã đồng hành cùng các Bộ, Ban, Ngành địa phương tích cực ra quân nhằm tuyên truyền, khích lệ và nâng cao ý thức của người dân về việc chủ động phòng chống sốt xuất huyết, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và những người xung quanh.

Tại sự kiện, Diana Unicharm chủ động phối hợp cùng đội ngũ y tế địa phương dọn dẹp vệ sinh các khu vực xung quanh, hướng dẫn người dân các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng tại nhà, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, nhãn hàng còn tập trung hướng đến các “điểm nóng” về sốt xuất huyết trên địa bàn thủ đô Hà Nội để giới thiệu về Tã quần xua muỗi Bobby Antimos, đồng thời trao tặng mẫu thử để người dân được trải nghiệm hiệu quả của sản phẩm.

“Tung hàng” siêu phẩm Tã quần xua muỗi Bobby Antimos

Diana Unicharm hiểu rằng trẻ nhỏ chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do sốt xuất huyết bởi hệ miễn dịch còn non yếu, khi mắc bệnh thường diễn biến rất nhanh và khó xác định. Do đó, đội ngũ chuyên gia Nhật Bản của Unicharm đã dày công nghiên cứu và cho ra đời Tã quần xua muỗi Bobby Antimos.

Đây cũng là sản phẩm chiến lược mà Unicharm thiết kế và “may đo” riêng cho thị trường Đông Nam Á với nhiều ưu điểm vượt trội, đáp ứng kỳ vọng của mẹ bỉm về một chiếc tã “An toàn – Xua muỗi – Thấm hút tốt”:

Hàng rào sả tự nhiên, an toàn: Với tinh chất sả bao phủ mặt ngoài của tã, Tã quần xua muỗi Bobby Antimos tự tin bảo vệ trẻ khỏi muỗi. Sản phẩm này còn được chứng nhận da liễu an toàn và không gây kích ứng da.

Hiệu quả xua muỗi tới 8 giờ: Với khả năng xua muỗi lên tới 8 giờ được Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn trùng Trung Ương kiểm nghiệm và chứng nhận, Tã quần xua muỗi Bobby Antimos tự hào là chiếc tã quần đầu tiên được “trang bị” tính năng tuyệt vời này, giúp bố mẹ an tâm sử dụng cho trẻ suốt cả ngày dài.

Thấm hút tới 6 lần, chống tràn lý tưởng: Kế thừa công nghệ ép lõi đặc biệt từ tập đoàn Unicharm, Tã quần xua muỗi Bobby Antimos có khả năng thấm hút tới 6 lần bé tè, đồng thời giữ cho bề mặt tã luôn khô thoáng và mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho trẻ. Chưa hết, sản phẩm còn được thiết kế với lưng thun mềm mại, giúp ôm khít vừa vặn cơ thể bé, ngăn tràn tối đa.

Hơn hai thập kỷ gắn bó cùng người Việt, Diana Unicharm tự hào là thương hiệu luôn tiên phong mang đến những cải tiến bền bỉ vì chất lượng cuộc sống của hàng triệu gia đình, nhất là với trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, nhãn hàng cũng kiên trì với những hoạt động vì cộng đồng nhân văn và tích cực.

Có thể thấy, dù hành trình đẩy lùi sốt xuất huyết sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với sự chung tay của cả cộng đồng và nỗ lực không ngừng nghỉ của những doanh nghiệp như Diana Unicharm, tin rằng trong tương lai không xa sốt xuất huyết sẽ không còn là nỗi ám ảnh của mọi người, mọi nhà.