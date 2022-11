Đi ngược lại số đông - Sunshine Group xây nhà xong mới bán

Với phương châm Bất động sản giá trị thực cho người dùng cuối, một trong những chiến lược kinh doanh của Sunshine Group đã tạo được lòng tin cho khách hàng chính là việc chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, thậm chí sắp xây xong hoặc hoàn thiện rồi mới bán để khách hàng hoàn toàn yên tâm vào quyết định của mình.

Đây là lựa chọn không phải chủ đầu tư nào cũng có thể theo đuổi trong bối cảnh hiện nay, nếu không phải từ một thương hiệu có tâm và có tầm. Điều này có thể thấy qua những dự án làm nên tên tuổi của Sunshine Group trên thị trường như Sunshine Golden River, Sunshine City, Sunshine Sky City, Sunshine Diamond River…

Không chỉ giúp khách hàng hình dung rõ nét hơn về ngôi nhà tương lai, chiến lược kinh doanh này của Sunshine Group chính là bảo chứng giá trị nhà Sunshine, cũng như hoàn thiện các dự án xanh - thông minh, thay đổi bộ mặt đô thị.

Là 1 trong số 8 dự án nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội được Sở Xây dựng Hà Nội cho phép bán cho người nước ngoài, ngay từ trước khi ra mắt, Sunshine Golden River đã thu hút sự quan tâm của thị trường. Được chăm chút kỹ lưỡng về mọi mặt, dự án hoàn toàn có thể chiếm sóng thị trường bất động sản cao cấp thời điểm cuối năm 2022 - đầu năm 2023.



Từ cầu Nhật Tân nhìn sang KĐT Nam Thăng Long - Ciputra, tọa lạc ngay trên trục đường quy hoạch rộng 40m dọc bờ nam sông Hồng, dự án đã cất nóc, đang hoàn thiện với điểm nhấn độc đáo là các khu vườn ban công diện tích lớn có tầm nhìn hướng sông Hồng, cầu Nhật Tân hay thành phố.



Mang giải pháp thiết kế kính tràn khiến tất cả các căn hộ Sunshine Golden River được đón ánh sáng tự nhiên tối đa, thưởng ngoạn tầm nhìn khoáng đạt mọi lúc, mọi nơi ngay trong căn hộ. Cùng với đó, mỗi căn hộ còn được trang bị các thiết bị thông minh, vừa giúp cuộc sống tiện lợi, vừa tiết kiệm tối đa năng lượng.

Được phát triển để tạo ra giá trị thực cho người dùng cuối, Sunshine Golden River không đơn thuần là một nơi an cư, mà chính là nơi hưởng thụ và trải nghiệm sống hoàn hảo.

Ngay từ khi bàn giao và đi vào hoạt động, Sunshine City vẫn luôn nằm trong tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội. Dự án khẳng định giá trị thực cho người dùng cuối với pháp lý minh bạch, hệ tiện ích - dịch vụ đẳng cấp cùng tiềm năng tăng giá.

Trong nhiều năm qua, Sunshine City xuất sắc giành nhiều giải thưởng danh giá và được đánh giá là dự án đáng sống hiện nay. Sở hữu nhà Sunshine City đồng nghĩa chủ nhân căn hộ sẽ được đảm bảo tối ưu từ chất lượng dịch vụ đến hoạt động vận hành.

6 tòa tháp tại Sunshine City đều có tầm nhìn thoáng, rộng cùng mảnh xanh phân phối từ khối đế lên đến các tầng mái. Mỗi căn hộ đều được thiết kế thông minh nhằm tối đa hóa diện tích, các phòng ngủ đều đón được ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, với hơn 40 tiện ích đẳng cấp: hệ thống bể bơi từ khối đế lên đến tầng mái, khu tập gym và yoga, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế Sunshine Maple Bear, khối sinh hoạt cộng đồng, siêu thị, nhà hàng, cafe, dịch vụ giao dịch tài chính 4.0 với máy STM thông minh… dành cho cư dân ngay trong nội khu.

Không chỉ vậy, cư dân còn được trải nghiệm đặc quyền công nghệ với bãi đỗ xe thông minh, hệ thống thang máy nhận diện Face ID, nhà thông minh… Sunshine City đã ghi nhận được "chỉ số hạnh phúc của cư dân" cùng các giá trị tự thân của ngôi nhà đang mang lại giá trị kép của một tài sản tích lũy sinh lời ổn định, hiệu quả và vững bền.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên tuyệt sắc, không gian sống dành cho người dùng cuối tại Sunshine Diamond River được nuôi dưỡng an lành trong một tổng thể kiến trúc tuyệt đẹp, 12 tòa tháp của tựa dòng lưu chuyển mềm mại của sóng sông Sài Gòn, biểu trưng cho sự bồi đắp và hưng thịnh, rất mực bình yên giữa náo nhiệt Sài thành.

Ghi điểm với địa thế phú quý ngay ngã 3 hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, Sunshine Diamond River có được tầm view không giới hạn hướng về sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, dễ dàng kết nối với các quận trung tâm TP.HCM. Quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 bên sông Sài Gòn hứa hẹn trở thành một quần thể xanh, hiện đại, thông minh bậc nhất Quận 7.

Lấy trải nghiệm của người dùng cuối là yếu tố cốt lõi để vận hành, Sunshine Diamond River tập trung vào không gian sống và tái tạo năng lượng. Song hành với thiết kế 3 mặt giáp sông là hệ thống sông điều hòa nội khu, cùng những mảng xanh của công viên nhiệt đới, hệ thống vườn treo, thảm thực vật đa dạng mang lại không gian tươi mới và tràn đầy sinh khí. Với Sunshine Diamond River, nhà chính là resort, nơi mọi căng thẳng của một ngày dài sẽ không còn tồn tại khi chủ nhân trở về nhà.

Sở hữu căn hộ tại Sunshine Diamond River chính là làm chủ hệ sinh thái đặc quyền được cá nhân hóa hoàn hảo, đi cùng tiện ích, dịch vụ “All in One” của tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp. Đó là: Shopping in the Park - Phố mua sắm giữa công viên - mô hình lần đầu tiên xuất hiện ở TP.HCM, trung tâm thương mại, nhà hàng chuẩn phong cách châu Âu - Á, bể bơi ngoài trời, bể bơi trên cao, tuyến đường dạo bộ ven sông, khu vui chơi trẻ em - công viên nước, trường mầm non đẳng cấp quốc tế, phòng sinh hoạt cộng đồng…đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Tọa lạc tại tâm điểm vàng Quận 7, Sunshine Sky City nổi bật đắt giá tại khu vực giàu có bậc nhất Sài thành. Sở hữu bộ sưu tập những căn hộ hạng sang, không gian sang trọng, công nghệ hiện đại cùng chuỗi dịch vụ đẳng cấp 5 sao, Sunshine Sky City không chỉ là lựa chọn an cư tuyệt vời, còn là nơi kiến tạo những giá trị bền vững theo thời gian.

Nằm trong chuỗi sản phẩm bất động sản xanh - thông minh, Sunshine Sky City dành tới 12.000m2 diện tích kiến tạo hệ thống sông, bể bơi, cùng đường dạo bộ ven sông rợp bóng cây, mang đến bầu không khí xanh mát, trong lành. Kết hợp với đó là chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế, những dịch vụ tái tạo năng lượng, chăm sóc toàn diện thân - tâm - trí. Một không gian sống cân bằng và hài hòa với thiên nhiên là món quà mà chủ đầu tư mang đến cho cư dân Sunshine Sky City.

Trong tương lai, khi dự án hoàn thiện tất cả các tòa, cư dân Sunshine Sky City sẽ được hưởng trọn bộ tiện ích xứng tầm resort quốc tế: King Club - Cigar & Wine Club, Club Golf 3D, nhà hàng ẩm thực 5 sao… thỏa mãn mọi nhu cầu sống và gia tăng giá trị hưởng thụ mỗi gia chủ.

Dành tặng một cuộc sống tiện nghi, thời thượng, Sunshine Sky City ứng dụng toàn diện hệ giải pháp Smart Home - Smart Living với hệ thống Face ID, bộ khóa cửa thông minh, bãi đỗ xe thông minh… cùng cửa an ninh đa lớp trong toàn bộ tòa nhà.

Được định vị là sản phẩm "tái định nghĩa chuẩn sống tầm cao mới", Sunshine Sky City mang sứ mệnh kiến tạo những giá trị sống đích thực tới cư dân, để mỗi phút giây tại tư gia đều là khoảng thời gian hưởng thụ cuộc sống, nuông chiều cảm xúc trong hệ tiện ích, dịch vụ đặc quyền.