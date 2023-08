Đi hái dừa, 2 vợ chồng ở Kiên Giang bị điện giật tử vong

TPO - Một người đàn ông ở Kiên Giang dùng cột cờ sắt để hái dừa, không may bị điện giật tử vong. Người vợ nghe tiếng chồng la lớn nên chạy đến cứu và cũng bị điện giật chết.

Tối 9/8, một lãnh đạo UBND xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, làm hai người tử vong. Nạn nhân là ông L.K.Q. (58 tuổi) và vợ là T.T.T. (58 tuổi), ngụ ở ấp An Thọ, xã Định An.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/8, ông Q. lấy cây cột cờ sắt để hái dừa trước nhà. Không may cây cột chạm vào đoạn dây điện bị hở nằm trên cây dừa làm ông Q. bị điện giật tử vong.

Nghe tiếng la lớn của chồng, bà T. từ trong nhà chạy ra để cứu nhưng cũng bị điện giật chết.

Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng ông Q. rất khó khăn. Hằng ngày ông chạy xe ôm, vợ đi làm thuê và nuôi 2 cháu nội. Hiện, người thân đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.