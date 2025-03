ĐHĐCĐ GEE chốt đích doanh thu năm 2025 hơn 22.000 tỷ đồng

Kinh doanh tích cực, GEE chia cổ tức 2024 mức 30% bằng tiền mặt

Tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng Giám đốc GELEX Electric cho biết, năm 2024 là một năm thách thức với doanh nghiệp nhưng cũng là cơ hội đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, linh hoạt ứng biến trước biến động của thị trường.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 21.130 tỷ đồng, tăng trưởng 27.2% so với năm 2023, vượt 15% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 2.153 tỷ đồng, tăng 122,6% so với năm 2023, vượt 85,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay cả về doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Với chiến lược giữ vững thị phần ngành hàng truyền thống, tiết giảm và kiểm soát chặt chẽ chi phí, linh hoạt chính sách giá bán phù hợp là những điểm sáng để đạt được kết quả năm 2024. Kết quả kinh doanh ấn tượng nêu trên đến chủ yếu từ sự các Công ty thành viên trong hệ thống, trong đó nhiều đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm như CADIVI, EMIC, CFT.

Năm 2024, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty là 26,6%, trong khi năm 2023 là 13,3%, cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành. EPS tăng từ 2.460 đồng lên 5.294 đồng, tăng hơn 115% so với năm trước. Các chỉ tiêu tài chính của GEE đều cao hơn so với mặt bằng chung của ngành.

Với kết quả kinh doanh đạt được, HĐQT GELEX Electric đã trình cổ đông và được thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2024 là 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng), trong đó Công ty đã tạm ứng 10%.

Đồng thời, GELEX Electric cổ đông cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 20%. Doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (tương ứng tỷ lệ phát hành 20%). Đợt phát hành dự kiến vào quý 2-3 năm 2025.

Năm 2025 nhắm đích doanh thu 22.000 tỷ đồng

Về kế hoạch 2025, dựa trên dự báo tăng trưởng của nền kinh tế và chiến lược hành động giai đoạn 2025 - 2030, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 22.282 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.686 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,5% và giảm 21,6% so với thực hiện 2024. Công ty lý giải do không còn phát sinh khoản lãi từ thoái vốn như năm 2024.

Công ty dành nguồn lực để đầu tư cho phát triển con người và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó khuyến khích các đơn vị thành viên dành tối đa 2% doanh thu cho R&D.

GELEX Electric sẽ đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái đối tác (đối tác lớn trong và ngoài nước) nhằm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm/ngành hàng có giá trị gia tăng cao hơn và chủ động tiếp nhận, nắm bắt công nghệ từ các đối tác quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ áp dụng các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, công khai, minh bạch về thông tin cũng như đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của một công ty niêm yết trong quá trình hoạt động; Áp dụng các phương pháp quản trị sản xuất hiện đại; thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên… cùng với việc xây dựng, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2025, Công ty lên kế hoạch mức cổ tức kế hoạch bằng tiền mặt là 30%, tương đương 2024.

Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Cố đông GEE đã thống nhất bầu 05 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 gồm: Ông Lê Bá Thọ; Ông Đặng Phan Tường; Ông Đỗ Duy Hưng; Ông Nguyễn Trọng Trung và ông Nguyễn Đức Luyện.

Tại Đại hội, trả lời câu hỏi cổ đông về việc không ứng cử vào HĐQT của GEE nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết mới đây ông đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT GELEX để tập trung vào vai trò điều hành doanh nghiệp.

“Quan điểm của chúng tôi là Tập đoàn sẽ xây dựng HĐQT từng đơn vị có vai trò mang tính độc lập cao. Các cổ đông lớn sẽ không tham gia vào công tác HĐQT và điều hành để thu hút nhân tài phát triển doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.

Đại hội cũng thông qua Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên: Ông Đào Viết Đỉnh, ông Nguyễn Hoàng Việt và bà Bùi Thị Trang.

Kết thúc Đại hội, với sự đồng thuận và nhất trí cao, toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác đã được thông qua.

Thông tin cập nhật, Quý 1/2025, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric ước đạt khoảng 4.800 tỷ vượt 10% so với kế hoạch quý, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 465 tỷ, vượt 102% kế hoạch quý, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty này.

Trong đó, CADIVI được ghi nhận là đơn vị chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của GEE với tỷ lệ đóng góp 60% doanh thu thuần và 75% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.