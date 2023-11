Đêm nhạc Westlife tại TP.HCM giữa phàn nàn ghế xấu, bị che khuất tầm nhìn

TPO - Tối 21/11, hàng nghìn người hâm mộ tham dự đêm diễn “The Wild Dreams Tour” để chào đón Westlife trở lại Việt Nam. Các thành viên nhóm nhạc quốc tế trình diễn sung sức trên sân khấu, nhưng chương trình còn vài điểm trừ đáng tiếc.

The Wild Dreams là tour diễn toàn cầu đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc nam nổi tiếng Westlife. Vì Covid-19, chương trình bị hoãn 2 năm so với kế hoạch, bắt đầu khởi động từ tháng 7/2022.

Năm nay, ban nhạc Ireland lên kế hoạch đưa tour đến Việt Nam sau khi hát tại Macao và Đài Loan, Trung Quốc. Buổi diễn đầu tiên vào tối 21/11 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) được khán giả trong nước đón nhận nồng nhiệt. Trong thời lượng gần 2 tiếng, nhóm nhạc đưa người nghe trở về không gian thập niên 2000 với hàng loạt bản hit nổi tiếng.

Sống lại không khí thập niên cũ

Westlife từng là cái tên gắn liền tuổi thơ lẫn tuổi trẻ của nhiều người, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Họ cũng là một trong những ban nhạc Âu Mỹ được yêu thích nhất ở nước ta, có lượng người hâm mộ đông đảo.

Đây không phải là lần đầu tiên Westlife đến Việt Nam. Cách đây 12 năm, nhóm nhạc Ireland từng biểu diễn tại Hà Nội khi vừa bước qua tuổi 30.

Sau nhiều năm, các thành viên Westlife tái hợp và trở lại Việt Nam khi đều là những quý ông U50. Họ không còn trẻ trung như trước nhưng dường như giọng hát và tình cảm dành cho khán giả thì không đổi.

Đúng như kỳ vọng, Westlife chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt hit làm nên tên tuổi. Chương trình được chia làm 4 phần, chủ yếu gồm những ca khúc mang màu sắc vui vẻ, sôi động như I Lay My Love On You, My Love, If I Let You Go, Seasons in the Sun...

Thi thoảng, nhóm cũng khiến không khí trầm lắng với những ballad nhẹ nhàng như You Raise Me Up, Flying Without Wings, Fool Again.

Trưởng nhóm Shane vẫn khoe được giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc. Mark thì tiếp tục thể hiện sở trường ở những đoạn luyến láy, chinh phục các quãng cao bằng giọng hát nội lực. Các thành viên thể hiện các động tác vũ đạo đơn giản vừa đủ để tăng tính giải trí cho các tiết mục.

Ấn tượng nhất là phân đoạn khi cả nhóm hát lại các ca khúc bất hủ của ABBA. Những bài hát kinh điển như Mamma Mia!, Money, Money, Money, Dancing Queen khiến khán giả không thể ngồi yên, buộc phải đứng dậy và nhảy theo để cổ vũ các ca sĩ.

Nghệ sĩ sung sức, khán giả cỗ vũ nồng nhiệt

Trên sân khấu, 4 chàng trai Ireland gồm Shane, Nicky, Kian và Mark vẫn sung sức và giàu năng lượng. Dù tuổi ngoài 40, họ giữ giọng và hình thể tốt, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp khi trình bày các ca khúc liên tục mà không vấp lỗi.

Các thành viên Westlife thừa nhận họ như trẻ lại tuổi 18, 19 khi đến Việt Nam, đồng thời hy vọng khán giả cũng sẽ có cảm giác tương tự khi nghe họ hát. Nhóm chia sẻ niềm hạnh phúc được trở lại nước ta sau 12 năm và dành tình cảm đặc biệt cho khán giả châu Á.

Các thành viên cũng thể hiện sự hóm hỉnh khi giao lưu với khán giả trên sân khấu, liên tục hỏi thăm người xem có vui không, hài lòng không.

Nicky khiến fan phải bật cười vì tài ăn nói khéo léo. Anh tự hỏi có ai còn giữ poster Westlife trong phòng ngủ hay không, sau đó rủ rê khán giả theo dõi Instagram cá nhân của các thành viên.

Mark thì không kịp học tiếng Việt nhưng đã ráng học thuộc câu “Tôi yêu các bạn” để nói với khán giả. Sợ quên bài, anh còn viết nó lên cổ tay để tự nhắc nhở bản thân.

Trước tình cảm của Westlife, khán giả Việt cũng rất nhiệt tình. Họ liên tục vỗ tay và giơ cao điện thoại để ghi lại từng khoảnh khắc của ban nhạc trên sân khấu. Phần lớn các tiết mục khán giả không ngồi mà đứng dậy để cổ vũ Westlife, giúp các màn trình diễn thêm phần hấp dẫn.

Một vài điểm trừ đáng tiếc

Dù âm nhạc của Westlife tuyệt vời, chương trình lại hơi đơn giản và thiếu sự bất ngờ. Các ca khúc chưa có sự kết nối khi được sắp xếp cùng nhau. Kịch bản còn theo kiểu tuyển tập bản hit nhiều hơn là có nội dung, đường dây rõ ràng.

Bên cạnh đó, thiết kế sân khấu, hình ảnh trên màn hình led cũng đơn điệu, chưa có nhiều điểm đặc sắc xứng tầm show diễn quốc tế.

Một điểm trừ nữa là thời lượng chương trình hơi ngắn, khi kết thúc tạo cảm giác hụt hẫng vì khán giả không biết trước. Ban đầu, một số bạn còn tưởng chương trình chưa hết nên cố gắng ở lại để chờ, nhưng các thành viên Westlife không quay trở lại sân khấu nên họ đành ra về.

Ngoài ra, khâu tổ chức tại Việt Nam cũng để lại nhiều ý kiến không tốt. Một số khán giả cho rằng ghế ngồi nhiều khu vực không được vệ sinh. Hạng vé đứng giá 600.000 đồng mở bán thêm trước concert lại có vị trí gần sân khấu hơn một số hạng vé đắt tiền, khiến nhiều người bức xúc.

Nhìn chung, đêm mở màn tour diễn của Westlife mang đến nhiều cảm xúc nhưng còn những điểm trừ không đáng có. Nếu được đầu tư mạnh và tổ chức chu đáo hơn, có lẽ chương trình sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Bởi lẽ không biết bao lâu nữa họ mới được gặp lại 4 thành viên nhóm nhạc Ireland tại Việt Nam.