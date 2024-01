Đêm giá rét dưới 10 độ C tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Dưới nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn túc trực, có mặt trên mọi nẻo đường để kiểm tra, phát hiện "ma men", ngăn chặn vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán.