Đề Toán tốt nghiệp 2024: Phân hóa mạnh, điểm 10 sẽ rất ít

TPO - Theo nhận xét của giáo viên dạy Toán, đề Toán phân hoá khá mạnh, phổ điểm ở mức 7 điểm, thấp hơn năm ngoái, số điểm trên 9 sẽ không nhiều như mọi năm.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán của Hà Nội nhận xét, đề Toán phân hoá khá mạnh, phổ điểm ở mức 7 điểm, thấp hơn năm ngoái.

Theo thầy Tùng, đề Toán năm nay từ câu 1 đến câu 35 (7 điểm) ở mức nhận biết, thông hiểu. Đề quen thuộc, cơ bản, tương tự các năm trước.

Từ câu 36 đến câu 43 (1,6 điểm) đòi hỏi học sinh làm bài ở mức vận dụng nhưng dài hơn và tính toán nhiều hơn so với các năm trước. Ngay ở phần này cũng đòi hỏi học sinh cần nắm chắc kiến thức, có kĩ năng tốt thì mới hoàn thành được.

Từ câu 44 đến câu 50 (1,4 điểm) ở mức vận dụng cao. Dù không quá xa lạ nhưng số câu nhiều hơn so với 5 câu của mọi năm, đề cũng dài và phức tạp hơn. Đề này thách thức với phần lớn học sinh và phổ điểm sẽ giảm so với năm trước.

“Học sinh trung bình có thể đạt 6-7 điểm, học sinh khá: 7-8 điểm, học sinh giỏi có thể đạt 8-9 điểm. Số điểm trên 9 sẽ không nhiều như mọi năm. Dự đoán điểm trung bình : 6 điểm, trung vị là ở mức 6,3, mốc điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 7,4 điểm”- thầy Tùng nêu quan điểm.

Theo thầy cô ở Tổ Toán – Hệ thống giáo dục HOCMAI, kì thi năm 2024 là kì thi cuối cùng mà 100% câu hỏi đều theo dạng thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tương đồng với đề tham khảo Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 22/03/2024 do đây là năm cuối cùng thực hiện dạy, học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Điều này sẽ không gây ra sự xáo trộn trong việc ôn tập của thí sinh, phù hợp với mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên đề thi vẫn có sự phân hóa ở nhóm các câu hỏi cuối để phục vụ cho mục tiêu xét tuyển Đại học. Dự kiến phổ điểm sẽ dao động ở mức 7 điểm, số lượng điểm 10 sẽ rất ít.

Về nội dung kiến thức: Đề thi bám sát cấu trúc và dạng thức của đề thi Tốt nghiệp THPT những năm gần đây với 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11.

Đề thi chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 có cấu trúc tương đương với đề thi tham khảo 2024 có độ khó nhỉnh hơn so với đề thi năm 2023.

Khoảng 45 câu hỏi trong đề (90%) là các dạng bài quen thuộc, học sinh đã gặp và thực hành trong quá trình ôn luyện.

Trong đó, 38 câu đầu là các câu hỏi thuộc cấp độ nhận biết – thông hiểu, chỉ cần nắm vững nền tảng kiến thức là có thể dễ dàng giải quyết. Đề có 5 câu hỏi mang tính phân loại và nằm ở phần kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề Số phức, hàm số, mũ – logarit, hình Oxyz và nguyên hàm – tích phân (tương tự đề tham khảo 2024).

Các câu hỏi vận dụng hầu hết là các dạng bài quen thuộc đã từng xuất hiện trong các đề thi chính thức hoặc đề thi của các trường, các Sở giáo dục (như cực trị của hàm số, thể tích khối tròn xoay, thể tích khối lăng trụ…).

Bên cạnh đó, đề thi có các câu hỏi vận dụng cao, cực khó dễ khiến các thí sinh thấy lúng túng trong việc tìm hướng giải như câu 46 – câu 50 (mã đề 110).

Thí sinh cần có sự bình tĩnh và sự nhanh nhạy cũng như tư duy tốt để có thể xác định hướng giải, đồng thời cần kết hợp nhiều kiến thức trong chuyên đề để có thể giải quyết các câu hỏi này.

Ma trận đề thi chính thức kỳ thi TNTHPT môn Toán năm 2024 như sau:

Lớp Chuyên đề Nhận biết – Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng Tỉ lệ % Lớp 11 Tổ hợp - Xác suất 2 0 0 2 10% Cấp số cộng - Cấp số nhân 1 0 0 1 Hình không gian (khoảng cách - góc) 2 0 0 2 Lớp 12 Hàm số 8 1 1 10 90% Mũ - Logarit 6 1 1 8 Hình không gian (bài toán thể tích) 2 1 0 3 Khối tròn xoay 2 1 0 3 Nguyên Hàm - Tích phân 5 1 1 7 Số phức 4 1 1 6 Hình học Oxyz 6 1 1 8 Tổng 100%

Nhìn chung, đề thi bám sát đúng yêu cầu mục tiêu lấy kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT đồng thời sự phân hóa của đề nằm ở nhóm các câu hỏi cuối để phục vụ cho mục tiêu xét tuyển Đại học. Dự kiến phổ điểm sẽ dao động ở mức 7 điểm, số lượng điểm 10 sẽ rất ít.

Học sinh than dài

Kết thúc bài thi môn Toán, nhiều thí sinh cho biết có thể đạt điểm 7-8 trong khi các giáo viên đánh giá đề năm nay phân hoá mạnh, khó có thể đạt điểm 10.

Chiều nay, thí sinh Hà Nội rời điểm thi với tâm thế thoải mái, nhẹ nhõm sau khi kết thúc 2 môn thi Ngữ văn và Toán trong ngày thi đầu tiên.

Đề Toán khó kiếm điểm trên 9 và có sự phân hóa cao. Đó là chia sẻ của nhiều thí sinh tại các điểm thi của Hà Nội sau khi kết thúc buổi thi môn Toán.

Linh Anh, trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam cho rằng, đề khá cơ bản, không quá dễ nhưng có những câu khó và tính phân loại rất cao.

Thí sinh này cho hay, nếu học sinh trung bình thì từ câu 35 trở lên đề bắt đầu khó nhưng với học sinh khá, giỏi đề Toán năm nay chỉ có khoảng 10 câu phải tính toán và không dễ kiếm điểm

“Em tính đề này khoảng trên 9 điểm. Em làm 1 mạch còn 15 phút cuối giờ để soát bài. Em nghĩ với đề dài và tính phân loại cao như năm nay không dễ có điểm 10”- Linh Anh chia sẻ.

Em Trần Phương Tuệ, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đánh giá đề có tính phân hoá cao, từ câu 40 trở đi phân hoá rõ rệt nhất. Tuệ chia sẻ đã làm hết bài thi, nhưng chắc chắn không được điểm cao vì có nhiều câu khó, em chưa chắc chắn. Đề này em tính ra đạt 8,6 điểm.

Tuệ cũng cho rằng, sáng nay em trúng tủ đề văn vào tác phẩm “Đất nước” nên viết 14 trang giấy và làm bài tốt.

Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, em Hoàng Trà My nói rằng, “Đề khó hơn những năm trước, nhất là khoảng chục câu cuối có độ phân hoá mạnh”.

Cũng theo Trà My, ra khỏi phòng thi, các bạn túm tụm trao đổi thì được biết nhiều câu khó không làm được đành phải khoanh bừa. Trà My cũng không ngoại lệ. Ở những câu hỏi khó, em thấy câu hỏi khá lạ và mới so với đề đã được luyện trước đó. Tuy nhiên em cũng kỳ vọng sẽ đạt được 9 điểm.

Thí sinh Nguyễn Hữu Minh, học sinh Trường THPT Trần Phú dự đoán mình sẽ đạt hơn 7 điểm vì khi cầm đề, thấy 35 câu dễ có thể làm đúng, các câu sau là một sự thách thức.

“Em nghĩ để làm được hết 50 câu hỏi trong 90 phút rất khó vì cần phải tính toán và phân chia thời gian thực hiện. Em dự kiến mình được 8”, Vũ Anh Minh, học sinh Trường THPT Trần Phú nói.

Nhiều thí sinh khác cũng chia sẻ sự bất ngờ khi càng về cuối, câu hỏi nâng dần độ khó, nhất là 5-6 câu cuối (từ 44- 50).