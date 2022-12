Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật một Bí thư huyện ủy ở Nghệ An

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An vừa họp phiên quý IV năm 2022 xem xét, thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ huyện Kỳ Sơn do liên quan đến sai phạm trong quy trình xét cấp đất ở.

Ngày 26/12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho biết đã đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An); ông Bùi Trầm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn và ông Lầu Bá Tểnh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện Kỳ Sơn do liên quan đến sai phạm trong quy trình xét cấp đất ở cho ông Hòe.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xác định, ông Vi Văn Hòe là đối tượng được xét giao đất ở theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng đã nhận thửa đất số 30, tờ bản đồ số 8 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Hòe đã vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân. Mặc dù đã nghiêm túc kiểm điểm, chủ động nộp lại số tiền đã được miễn giảm, nhưng vi phạm của ông Hòe phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vi Văn Hòe theo thẩm quyền.

Đối với ông Bùi Trầm, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng cấp đất huyện Kỳ Sơn, đã đồng ý xét duyệt, cấp thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén cho ông Vi Văn Hòe, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất; quá trình thực hiện các thủ tục về xét duyệt, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của ông Trầm đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với ông Lầu Bá Tểnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, Trưởng Phòng Dân tộc, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Sơn đã tham mưu và ký hồ sơ đề nghị cấp thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho ông Vi Văn Hòe, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất; quá trình tham mưu thực hiện các thủ tục về xét duyệt, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lầu Bá Tểnh bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của ông Tểnh đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, nên yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục khuyết điểm, vi phạm.