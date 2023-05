Đề nghị sớm xử phúc thẩm vụ cô giáo bị tuyên 5 năm tù vì gây thất thoát gần 45 triệu đồng

TPO - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị TAND tỉnh sớm xét xử phúc thẩm vụ bà Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) đúng người đúng tội, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý.

Tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 5 tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin thêm về vụ cô giáo Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên) lĩnh 5 năm tù vì gây thất thoát 45 triệu đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua có nhiều cơ quan báo chí đưa tin về vụ việc này. Cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin và Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên đã trả lời báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã tổng hợp dư luận xã hội và thống kê có 26 tờ báo đưa tin, viết bài về vụ việc này.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An cho hay, hiện đã tổng hợp tất cả thông tin trên báo chí từ nội dung, đánh giá, nhận định để báo cáo đầy đủ với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nắm rõ. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án.

Theo ông Phạm Ngọc Cảnh, đây là vụ việc được dư luận quan tâm, cần xử phúc thẩm sớm, việc xét xử phải đúng người đúng tội. Khi có kết quả sẽ đề nghị họp báo công khai để cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các phóng viên, các tờ báo tránh giật tít "câu view", làm người dân hiểu nhầm bản chất vụ việc.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe các ngành tư pháp báo cáo cụ thể. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/10/2012 đến năm 2017, bà Lê Thị Dung là Bí thư chi bộ, giám đốc, kiêm chủ tài khoản của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hàng năm, bà Lê Thị Dung đã chỉ đạo kế toán, các tổ chuyên môn, công đoàn của Trung tâm tham mưu, xây dựng quy chế hoạt động chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ từ năm 2012 - 2017.

Từ năm 2012 - 2017, bà Dung đã tự kê khai để thanh toán những nội dung sai quy định. Trong đó, có các nội dung học cao học, tập huấn, kiểm tra đã được thanh toán nhưng bà Dung vẫn quy đổi ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ cho bản thân là thanh toán trùng (thanh toán 2 lần) cho cùng một nội dung để chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.

Cáo trạng truy tố bà Dung đã phạm tội 2 lần trở lên nên vi phạm vào điểm b, khoản 2 (khung hình phạt 5 - 10 năm tù) Điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngày 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù cùng với tội danh trên.