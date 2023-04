Đề nghị điều tra một chủ tịch xã có dấu hiệu tội phạm

TPO - Ngày 5/4, thông tin từ Thanh tra huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện chuyển hồ sơ cho công an huyện để điều tra dấu hiệu tội phạm đối với Chủ tịch và nguyên kế toán UBND xã Long Giang do có vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Theo đó, năm 2020, ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch UBND xã Long Giang (đại diện UBND xã Long Giang) làm chủ đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã này và công trình nâng cấp mở rộng hội trường UBND xã. Nhưng kiểm tra thực tế, thanh tra phát hiện công trình chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trong đó, có nhiều hạng mục không thực hiện; ngoài ra, UBND xã còn thanh toán vượt khối lượng cho nhà thầu thi công gần 35 triệu đồng. Đối với công trình nâng cấp, mở rộng hội trường UBND xã Long Giang, qua kiểm tra thanh tra huyện Chợ Mới phát hiện, diện tích xây dựng chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt, nhiều hạng mục không được thực hiện. Không những thế, chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công còn cắt giảm một số hạng mục xây dựng để bù đổi cho các công trình khác, việc này là không đúng quy định. Việc cắt giảm các hạng mục xây dựng không phù hợp với hồ sơ bản vẽ thiết kế, dẫn đến cấu trúc về kết cấu xây dựng công trình không theo quy chuẩn về xây dựng, thay đổi về nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đầu tư. Từ đó, UBND xã Long Giang thanh toán vượt khối lượng cho nhà thầu thi công số tiền gần 380 triệu đồng. Trước những vi phạm trên, thanh tra đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Mới xem xét, xử lý đối với ông Hậu và bà Trần Huỳnh Ngọc Thị Lan Phương – nguyên công chức kế toán UBND xã Long Giang. Ngoài ra, qua thanh tra còn phát hiện, có 4 địa phương gồm: UBND xã Long Điền A, Long Giang, Long Kiến và Kiến Thành có tồn tại hạn chế trong công tác quản lý sử dụng tài chính công; nhiều khoản chi không đúng quy định. Điển hình như xã Long Điền A đã rút hơn 200 triệu đồng tiền cấp cho lực lượng tham gia phòng chống dịch để chi cho các nội dung khác; một số xã chi bồi dưỡng tiếp công dân không đúng… Từ đó thanh tra kiến nghị giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện kiểm điểm về vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đối với Chủ tịch UBND xã Long Điền B; nguyên Chủ tịch xã Long Kiến, Phó Chủ tịch xã Long Điền A; nguyên Chủ tịch xã Kiến Thành. Xử lý kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải - nguyên Chủ tịch và ông Trương Minh Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền A. Kim Hà