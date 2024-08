Đề nghị công an giải quyết vụ việc cho vay nặng lãi để chiếm đoạt tài sản công dân

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Ngô Thị Mừng, trú tại thôn 1, xã Hòa Nam (Di Linh, Lâm Đồng) kêu cứu sự việc: Năm 2022, vì cần tiền kinh doanh nên con rể của bà Mừng đã vay 10 tỷ đồng với lãi suất mỗi tháng 8% (96%/năm) của một người trú tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng). Để làm tin, người cho vay yêu cầu con rể bà Mừng cần có tài sản để đảm bảo khoản vay này, nên gợi ý lập một hợp đồng giả để bà Mừng bán mảnh đất hiện bà đang sở hữu cho họ. Vì muốn giúp đỡ con rể, năm 2023, bà Mừng chấp thuận làm hợp đồng bán mảnh đất rộng gần 10 ngàn mét vuông tại xã Hòa Nam với giá 15,5 tỷ đồng cho một người trú tại thành phố Bảo Lộc (có liên quan đến người cho vay lãi). Trong hợp đồng cũng quy định, nếu sau này việc mua bán không thành, bà Mừng phải trả cho người mua với tổng số tiền 30 tỷ đồng.

Cũng theo đơn của bà Mừng, sau khi vay tiền, con rể của bà Mừng hiện không có khả năng thanh toán khoản vay lãi nặng trên. Bản thân bà Mừng, khi cho rằng việc lập hợp đồng mua bán đất trên chỉ là giả nên không giao đất cho người mua. Do vậy, người mua đất đã khởi kiện đến TAND huyện Di Linh khiến bà Mừng kêu cứu sự việc.

Ngày 8/7/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Di Linh có văn bản (số 819) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi nghiên cứu nội dung đơn của bà Mừng và đối chiếu quy định tại khoản 3 điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện KSND huyện Di Linh thấy đơn trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh. Viện KSND huyện Di Linh đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh tiếp nhận, giải quyết, trả lời cho người gửi đơn và thông báo kết quả cho Viện KSND huyện Di Linh được biết.

2. Đơn của bà Phạm Thị Mai, trú tại tổ 12, cụm 2 phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất của gia đình bà để thực hiện Dự án Đầu tư Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Ngã 5- Sân bay Cát Bi là không đúng quy định, gây thiệt thòi cho người dân. Ngày15/8/2023, UBND quận Ngô Quyền có quyết định (số 2397) để giải quyết khiếu nại, nhưng bà Mai không chấp thuận.

Ngày 12/7/2024, Ban Tiếp công dân (Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng) có văn bản (số 417) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trường hợp bà Phạm Thị Mai tiếp tục khiếu nại đối với quyết định hành chính liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của gia đình, bà có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện tại TAND cấp có thẩm quyền theo thủ tục của Luật Tố tụng hành chính.

3. Đơn của ông Hoàng Văn Tráng, trú tại số nhà 30, tổ 46A, phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) khiếu nại sự việc: Ngày 2/3/2024, tại km 4+600 Quốc lộ 3 thuộc xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 15 đã yêu cầu ông Tráng dừng xe máy đang điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Theo phản ánh của ông Tráng, khi dừng xe, ông đã bị thành viên Đội CSGT hành hung nên làm đơn kêu cứu sự việc.

Ngày 15/7/2024, Công an huyện Đông Anh có văn bản (số 1384) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Khi được yêu cầu dừng xe, ông Tráng đã có lời nói không chuẩn mực với tổ công tác và không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn. Nhận thấy hành vi của ông Tráng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không tôn trọng người thi hành công vụ nên tổ công tác đã khống chế, ôm lên xe đưa đến trụ sở Công an xã Cổ Loa để giải quyết vụ việc theo quy định. Nay ông Tráng phản ánh việc bị đánh gây thương tích, qua quá trình xác minh nhưng không xác định được ai là người thực hiện. Ngày 13/5/2024, ông Tráng đã có đơn từ chối hoạt động điều tra, không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, không yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ việc nêu trên. Việc ông Tráng viết đơn là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai đe dọa, ép buộc lừa dối. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nói trên.