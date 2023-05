Đề nghị chuyển cơ quan điều tra dự án sai phạm tại Sở KH-CN Đồng Nai

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với sai phạm xảy ra tại Sở KH-CN Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành kết luận thanh tra đối với 3 dự án xây dựng tại Trung tâm Công nghệ sinh học (huyện Cẩm Mỹ) gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Công nghệ sinh học (giai đoạn 1); Đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai; Đầu tư đập dâng cấp mặt nước suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ).

Đối với dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Công nghệ sinh học được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm, phê duyệt đầu tư và giao cho Sở KH-CN Đồng Nai làm chủ đầu tư trên diện tích đất hơn 94 ha với tổng vốn đầu tư hơn 271 tỷ đồng. Kết luận thanh tra xác định, trong quá trình thực hiện dự án này, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã có nhiều sai phạm gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, việc thi công các giếng khoan (6 giếng) và thi công đường ống kết nối không đảm bảo thiết kế. Đơn vị thi công chỉ thi công 5 giếng (không thi công giếng số 1) nhưng đã lập hồ sơ và được chủ đầu, đơn vị giám sát xác nhận khối lượng. Chủ đầu tư đã thanh toán giếng khoan số 1 gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 438 triệu đồng. Thanh tra cũng xác định một số vi phạm trong việc khảo sát, lựa chọn công nghệ xử lý nước tại dự án Đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước.

Thanh tra tỉnh xác định các vi phạm này có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước những sai phạm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng xác định còn có nhiều sai phạm, vi phạm khác tại các gói thầu thuộc các dự án nói trên. Trách nhiệm của các sai phạm này thuộc về Sở KH-CN, một số công ty là đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công các gói thầu.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-CN tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã nêu.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu thu hồi số tiền hơn 710 triệu đồng mà chủ đầu tư chi không đúng quy định, không đúng thực tế, không có trong hợp đồng.

Trước đó, qua điều tra, cơ quan công an xác định quá trình triển khai thực hiện 2 dự án: Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và Nhà màng nông nghiệp của Sở KH-CN đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên giám đốc Sở KH-CN để điều tra về hành vi vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.