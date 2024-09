Dấu ấn phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại phía Nam TP. Thái Bình

Tầm nhìn quy hoạch mới đang thúc đẩy xu hướng mở rộng không gian phát triển đô thị TP. Thái Bình. Trong đó, khu vực phía Nam hưởng lợi khi hội tụ nhiều yếu tố để xứng đáng là vệ tinh quan trọng của thành phố. Sứ mệnh kiến tạo và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc cũng đang dần được hiện thực hóa tại đây.

Đặt ra yêu cầu phát triển đô thị tại phía Nam thành phố Thái Bình

Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra cho tỉnh Thái Bình – một cực tăng trưởng mới của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, bài toán về việc phát triển không gian đô thị mới. Trong đó, TP. Thái Bình được xác định là đô thị hạt nhân với mục tiêu định hướng trở thành đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển mới theo quy hoạch, việc quy hoạch TP. Thái Bình mở rộng về phía Nam đang được chú trọng bởi khu vực này hội tụ nhiều yếu tố để trở thành trung tâm mới giúp giảm tải áp lực cho thành phố trong tương lai.

Về hạ tầng giao thông, tuyến đường vành đai 2 phía Nam TP. Thái Bình đang được cấp tập hoàn thiện, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2024. Tuyến đường này cùng QL10 sẽ gia tăng khả năng giao thương của TP. Thái Bình tới các huyện phía Nam, liên kết trực tiếp với tuyến đường bộ ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng hay Khu kinh tế biển 30.583 ha mà không cần đi qua trung tâm Tp. Thái Bình.

Nền tảng giao thông này “mở đường” giúp Thái Bình kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm lân cận, như sân bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện (Hải Phòng); Hạ Long, Vân Đồn và cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Nhờ vậy, việc di chuyển, lưu thông hàng hóa từ Thái Bình tới các tỉnh lân cận và xuất khẩu sẽ thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Về quy hoạch phát triển đô thị, khu vực phía Nam TP đang hình thành 10 khu đô thị lớn, nhỏ được phát triển đồng bộ, hiện đại. Trong đó, “ông lớn” Daewoo E&C cũng “ghi danh” phát triển khu đô thị quy mô vốn gần 10.000 tỷ tại đây.

Bên cạnh đó, hạ tầng xã hội của khu vực phía Nam cũng được chú trọng phát triển như công viên Kỳ Bá quy mô 10ha là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan của TP. Thái Bình; hệ thống bệnh viện – cơ sở y tế trung tâm của tỉnh; trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí… Tất cả tạo cơ sở hình thành lõi trung tâm đô thị mới sầm uất, năng động.

Từ lợi thế hạ tầng, khu vực phía Nam TP. Thái Bình đang phát huy tiềm năng, trở thành khu vực đô thị có tốc độ phát triển nhanh, thu hút mạnh mẽ cộng đồng dân cư quy tụ. Không gian quy hoạch mới cũng đòi hỏi các chủ đầu tư phát triển dự án mang tính đồng bộ, hài hòa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhằm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào năm 2025 của thành phố Thái Bình. Đây vừa là sứ mệnh, vừa là trọng trách của các nhà phát triển đô thị.

Hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo không gian đô thị mới đồng bộ, hiện đại

Theo các chuyên gia, bất động sản và đô thị luôn là “đôi bạn cùng tiến”. Quy hoạch phát triển đô thị là nền tảng, động lực để hình thành các dự án mới, ngược lại, các dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại thành hình sẽ góp phần nâng cấp diện mạo và không gian sống cho đô thị.

Tại khu vực phía Nam TP. Thái Bình, nơi đang được nhìn nhận là khu vực phát triển mới năng động trong xu hướng mở rộng không gian phát triển đô thị và đón làn sóng dịch chuyển dân cư của thành phố, Glory Downtown là một trong những dự án tiên phong đón đầu quy hoạch.

Dự án nằm trên giao lộ trung tâm Lê Quý Đôn, kết nối thẳng đến vành đai 2, thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố và các huyện phía Nam. Dự án được đánh giá là mắt xích quan trọng, góp phần xứng đáng vào bức tranh phát triển đô thị phía Nam theo định hướng đồng bộ, hiện đại, có bản sắc riêng, phù hợp với con đường phát triển chung của TP. Thái Bình trong tương lai.

Là một trong những khu đô thị tiên phong tại phía Nam, các căn nhà phố tại Glory Downtown được xây đồng bộ hoàn thiện mặt ngoài, kiến trúc mô phỏng theo phong cách châu Âu, hiện đại, sang trọng giúp diện mạo dự án được định hình rõ nét và tạo nên dấu ấn riêng.

Glory Downtown còn là dự án đầu tiên tại khu vực phía Nam được quy hoạch ba tầng công viên xen kẽ và trung tâm thương mại 7 tầng tại nội khu, hình thành nên một không gian hài hoà, vừa đảm bảo chất lượng sống xanh trong lành cho cư dân, vừa tạo điểm đến vui chơi, giải trí, thu hút khách mua sắm, phát huy tiềm năng kinh doanh thương mại cho chủ sở hữu.

Được quy hoạch bài bản, 128 sản phẩm shophouse tại đây có tới 60% sản phẩm tiếp giáp các trục đường lớn tạo điều kiện thuận lợi để kinh doanh, đặc biệt là các ngành hàng thương mại, dịch vụ, y tế, tài chính; 40% sản phẩm còn lại tiếp giáp với vườn hoa, công viên, bãi đỗ xe trong nội khu phù hợp với việc đầu tư, kinh doanh các chuỗi nhà hàng, cà phê, nhà thuốc, spa, trị liệu… Đây là lợi thế thương mại ấn tượng giúp Glory Downtown ghi dấu trên thị trường bất động sản Thái Bình.

Vị trí trung tâm, pháp lý đất đấu giá - sở hữu lâu dài cùng tầm nhìn quy hoạch tương lai của khu vực phía Nam tạo điều kiện để Glory Downtown phát huy lợi thế có một không hai - không chỉ là điểm đến an cư, phát triển kinh doanh lý tưởng mà còn là sự lựa chọn đầu tư an toàn, sinh lời bền vững của các nhà đầu tư thông thái. Đó cũng là lý do khiến Glory Downtown trở thành dự án có sức hút lớn khi thị trường bất động sản Thái Bình bước vào giai đoạn tăng trưởng, đón làn sóng đầu tư mới./.