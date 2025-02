Dấu ấn đặc biệt của Trung Nguyên Legend tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025

Tiếp nối sự hiện diện ấn tượng tại Hội nghị toàn cầu APEC, ASEM, ASEAN, WEF,… từ ngày 25-26/2/2025, Trung Nguyên Legend tiếp tục là thương hiệu cà phê duy nhất được chọn tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 để mang đến những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo và trải nghiệm đặc biệt, lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam đến các đại biểu, chuyên gia quốc tế.

Duy nhất Trung Nguyên Legend được chọn cung ứng cà phê tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025) là sự kiện đa phương quan trọng do Việt Nam đăng cai tại Hà Nội, diễn ra vào thời điểm ý nghĩa, đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 600 đại biểu là lãnh đạo cấp cao ASEAN, các chuyên gia, đối tác quốc tế và đại diện các doanh nghiệp lớn trong khu vực cùng thảo luận về các thách thức, xu hướng định hình tương lai ASEAN.

Với chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”, diễn đàn gồm 5 phiên toàn thể chính thức cùng nhiều hoạt động quan trọng được xem tạo bước đệm cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 nhằm tăng cường liên kết khu vực và tìm kiếm cơ hội để bứt phá, phát huy vai trò trung tâm. Sự kiện nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đánh giá đây là một nền tảng chiến lược để định hình tương lai của khu vực ASEAN trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu đầy thách thức.

Tại AFF 2025, Trung Nguyên Legend là thương hiệu duy nhất được chọn cung ứng cà phê cho các đại biểu, khách mời, góp phần lan tỏa giá trị đặc biệt của cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự AFF 2025 đã có ấn tượng đặc biệt với hệ sinh thái cà phê đa dạng, khác biệt, và những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo theo 3 văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền của Trung Nguyên Legend.

Những sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend cũng được Bộ ngoại giao đặc biệt chọn làm món quà ngoại giao gửi đến lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia, đoàn đại biểu, chuyên gia quốc tế tham dự chương trình, gửi gắm tinh thần, văn hóa và triết lý cà phê đến từ Việt Nam mong muốn lan tỏa đến cộng đồng ASEAN và bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ AFF 2025, Trung Nguyên Legend đã giới thiệu trải nghiệm Thiền cà phê cho các chính khách cấp cao ASEAN, các chiến lược gia hàng đầu khu vực và quốc tế, mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn về giá trị văn hóa cà phê đến từ Việt Nam. Đồng thời, tham gia tọa đàm “Thúc đẩy nông nghiệp thông minh vì An ninh lương thực khu vực”, Trung Nguyên Legend đã trình bày tham luận “Hệ sinh thái cà phê Trung Nguyên Legend với nông nghiệp thông minh toàn diện” với nội dung chính là sáng tạo có trách nhiệm và bền bỉ trong một thế giới đầy biến động bằng những giải pháp từ cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hội nhập sâu rộng của cộng đồng ASEAN trong tương lai.

Với những đóng góp tích cực góp phần tạo nên thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, BTC chương trình đã tặng bằng khen và cúp ghi nhận sự hỗ trợ to lớn và cam kết vững chắc của Trung Nguyên Legend đối với Diễn đàn.

Trung Nguyên Legend – Đại sứ cà phê ngoại giao của Việt Nam

Là thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, quê hương hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã luôn không ngừng nỗ lực nâng tầm giá trị cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend luôn được lựa chọn phục vụ, hiện diện tại các Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu như APEC, ASEM, ASEAN, WEF, cũng như các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, trở thành “đại sứ ngoại giao” kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế. Trung Nguyên Legend còn là thương hiệu cà phê duy nhất được chọn cung ứng, phục vụ tại các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm vóc quốc gia và quốc tế như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các kỳ họp Quốc hội, Diễn đàn phụ nữ toàn cầu, Gumball 3000,… góp phần khẳng định, nâng tầm giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam. Các tuyệt phẩm cà phê năng lượng của Trung Nguyên Legend cũng được ưu tiên chọn làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế, các đại sứ như một món quà đại diện cho văn hóa và tinh thần cà phê Việt Nam. Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, những sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend cũng được Bộ Quốc Phòng chọn làm quà tặng ngoại giao thể hiện tinh thần sáng tạo, mạnh mẽ và năng động của Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế.

Với tinh thần sáng tạo không ngừng, Trung Nguyên Legend đã nghiên cứu, cô lọc tinh hoa 3 nền văn minh cà phê thế giới trong các sản phẩm, không gian hàng quán giới thiệu đến bạn bè quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị cà phê và văn hóa cà phê. Vừa qua, từ ngày 17-21/02/2025, Trung Nguyên Legend đã tham gia Gulfood 2025 tại Dubai (UAE) – triển lãm lớn nhất khu vực Trung Đông, một trong những triển lãm thương mại lớn nhất thế giới về chuyên ngành thực phẩm, nông sản. Tại đây, hệ sản phẩm cà phê năng lượng đặc biệt theo 3 văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền cùng những nét văn hóa cà phê đặc sắc đến từ Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế đến tìm hiểu, mở rộng cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, từ năm 2023, Trung Nguyên Legend đã hợp tác cùng các hãng thông tấn hàng đầu thế giới Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg… thực hiện những bộ phim đặc sắc về cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam phát sóng toàn cầu. Câu chuyện Trung Nguyên Legend “kết hợp nông sản đặc trưng với việc xây dựng, định vị thương hiệu đại diện cho văn hóa, lối sống lành toàn diện” đã thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về Việt Nam, từ một cường quốc xuất khẩu cà phê đang từng bước có những đóng góp quan trọng cho văn hóa cà phê toàn cầu. Trong đó, phim “The Awakenings of Coffee” (Con đường thức tỉnh từ cà phê) do Warner Bros. Discovery và Trung Nguyên Legend hợp tác sản xuất, tôn vinh giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột qua triết lý Cà phê Đạo do Nhà sáng lập – Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo, đã và đang được phát sóng trên kênh Discovery toàn cầu đến hết tháng 3/2025.

Được biết, Trung Nguyên Legend đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm, mô hình, dự án, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, EU, Ấn Độ,… và trên toàn cầu. Đặc biệt, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đang chuẩn bị mở trụ sở chính tại Mỹ trong năm nay để quảng bá mạnh mẽ cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam tại cường quốc kinh tế hàng đầu này.

Với sự hiện diện đặc biệt tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc quảng bá và nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Không chỉ hiện thực hóa khát vọng “đưa cà phê Việt Nam được nhìn nhận trên phạm vi toàn cầu” để “tới một ngày, nói đến cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam”, Trung Nguyên Legend thể hiện sự đồng hành cùng cộng đồng ASEAN trong việc xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, bền vững, hướng tới cộng đồng thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.