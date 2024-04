Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'

TPO - Trước việc thị trường ven Hà Nội ghi nhận một số khu vực có hiện tượng "tăng giá vô căn cứ", VARS cảnh báo cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa.

Đồng thời, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.

Mức giá giao dịch thành công ở phân khúc này giảm từ 20-30% so với đỉnh sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý IV/2023 giá đã tăng khoảng 5%.

Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10-20%. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số khu vực có hiện tượng "tăng giá vô căn cứ".

Do đó, VARS đưa ra cảnh báo cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.

Cũng theo VARS, thị trường bất động sản quý I/2024 đã có sự hồi phục rõ rệt. Đối với phân khúc nhà ở, nguồn cung quý I/2024 đạt 20.541 sản phẩm, trong đó có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó.

Bên cạnh đó, nhiều dự án bất động sản đồng loạt khởi công, với quy mô hàng chục nghìn ha, đến hàng tỷ USD, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã bắt đầu rục rịch với kế hoạch "bung hàng".

Đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đón nhận 9.970 sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mở bán trong quý 1/2024 với hơn 97% là hàng tồn kho của các dự án mở bán trước đó, chỉ có 5 dự án mở bán mới, đưa ra thị trường 326 sản phẩm, giảm 64% so với quý trước và giảm 60% so với cùng kỳ năm 2023.

Về giao dịch, trong quý ghi nhận có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý IV/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng/m2 gần như "ra là hết", trong khi các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư giao dịch rất nhộn nhịp.

Về giá bán, giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức tăng khoảng 2-3% so với quý trước. Các dự án thấp tầng, đất nền mới ra có mức giá khá hợp lý, trong khi đó phân khúc căn hộ vẫn giữ được xu hướng tăng giá. Các giai đoạn tiếp theo của dự án căn hộ chung cư có giá bán tăng từ 10% - 20% theo kế hoạch...