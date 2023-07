Đất đá, bê tông bị 'bỏ quên' gần 10 năm dưới chân cầu: Khó xác định nguồn gốc

TPO - Đại diện đơn vị quản lý dự án cầu Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho rằng, khi dự án hoàn thành lượng rác dưới chân cầu đã được thu dọn. Việc hàng trăm tấn rác xây dựng chất đống dưới chân cầu hiện không biết nguồn gốc từ đâu.

Ngày 5/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Viết Hòa, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến hàng trăm tấn đá, bê tông bị 'bỏ quên' gần 10 năm dưới chân cầu ở Hà Tĩnh, đơn vị đã có giải trình gửi ngành chức năng để giải đáp ý kiến cử tri trong việc nạo vét, thu gom lượng rác thải này.

Theo ông Hòa, công trình cầu Cửa Nhượng thuộc Dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng Hà Tĩnh (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 30/7/2008.

Dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh) thực hiện công tác quản lý dự án. Công trình được triển khai thi công từ năm 2010, hoàn thành phần cầu năm 2014, hoàn thành đường hai đầu cầu năm 2015. Dự án do các nhà thầu Công ty cổ phần Cầu 12, Công ty cổ phần Phát triển XD&TM Thuận An, Công ty cổ phần COTABIG thi công.

Tháng 10/2015, dự án được Sở Xây dựng, Sở GTVT kiểm tra công tác nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao, đơn vị thi công đã tiến hành thanh thải, dọn dẹp mặt bằng công trường thi công.

Qua kiểm tra, xác định có một số đá hộc, vật liệu bê tông nằm dưới chân cầu thuộc phạm vi bãi sông và hành lang an toàn của công trình cầu Cửa Nhượng. Tuy nhiên, các vật liệu này không ảnh hưởng đến luồng lạch, việc qua lại của tàu thuyền nằm giữa trụ P14, P15 cũng như thoát nước qua cầu.

“Lúc nghiệm thu, kiểm tra, cơ quan nhà nước đều xác định đơn vị thi công đã thanh thải, thu gom rác mới đồng ý cho đưa vào bàn giao, sử dụng. Sau 9-10 năm sử dụng bình thường, đến nay có lượng rác ở dưới cầu cụ thể như thế nào, nguồn gốc từ đâu ra thì rất là khó nói, không thể khẳng định được”, ông Hòa lý giải.

Còn ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, liên quan ý kiến của cử tri huyện Cẩm Xuyên về việc nạo vét, dọn dẹp phong hóa dưới cầu Cửa Nhượng sau thi công, UBND tỉnh đã giao Sở chủ trì phối hợp cùng các sở ngành liên quan giải trình tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, Sở đã yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra, đưa ra ý kiến để báo cáo cụ thể.

“Từ các giải trình, báo cáo và giải đáp ý kiến cử tri tại kỳ họp HĐND sắp tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vấn đề này”, ông Hà thông tin.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh tại dự án cầu Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sau gần 10 năm hoàn thành, đưa vào sử dụng, khu vực phía dưới chân cầu vẫn chưa được các đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng.

Hàng trăm tấn đá và những khối xi măng sau khi thi công được các nhà thầu “bỏ quên” đã gây cản trở dòng chảy cũng như hoạt động đi lại của tàu thuyền. Thời điểm thủy triều xuống, nước rút, các khối bê tông nhô lên như hòn đảo nhỏ nằm chất đống ở các nhịp giữa chân cầu Cửa Nhượng. Khi nước dâng cao, bê tông chìm xuống dưới trở thành những tảng đá ngầm rất nguy hiểm cho tàu, thuyền qua lại.

Theo ngư dân địa phương, khối lượng đá và bê tông phía dưới chân cầu trước đây được đơn vị thi công dùng để ngăn nước trong quá trình thi công dầm cầu. Sau thời gian dài, các mảng bê tông bị bào mòn, lộ rõ lõi thép chỏng chơ trở thành những cái bẫy nguy hiểm. Người dân từng nhiều lần ý kiến đến chính quyền để tìm phương án xử lý hoặc nạo vét luồng lạch.