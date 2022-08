Đạo diễn ‘Người hùng thành Troy’ qua đời

TPO - Đạo diễn từng được đề cử giải Oscar Wolfgang Petersen qua đời ở tuổi 81 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Người phát ngôn của gia đình Petersen xác nhận với New York Post, Wolfgang Petersen qua đời trong vòng tay của người vợ gần 50 năm, Maria-Antoinette, vào hôm 12/8 tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles, Mỹ. Nguyên nhân do căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Wolfgang Petersen sinh năm 1941 tại Emden, Đức. Ông bắt đầu sự nghiệp đạo diễn từ năm 1960 nhưng phải đến năm 1981 mới nổi tiếng nhờ “Das Boot” – bộ phim về Thế chiến II đã giành được 6 đề cử giải Oscar, trong đó có 2 đề cử dành riêng cho Petersen là “Đạo diễn xuất sắc” và “Biên kịch xuất sắc”.

Những tác phẩm nổi tiếng khác của ông có thể kể đến “Enemy Mine”, “Shattered”, “Outbreak”, “Poseidon” và “Troy” (tựa Việt: Người hùng thành Troy).

Ông cũng góp phần giúp loạt ngôi sao thành danh như Clint Eastwood trong “In the Line of Fire” (1993), Harrison Ford trong “Air Force One” (1997) và George Clooney trong “The Perfect Storm” (2000). Ngoài ra, vị đạo diễn lừng danh còn hợp tác với loạt tên tuổi đình đám khác như Brad Pitt, Rene Russo, Glenn Close, Dustin Hoffman và Morgan Freeman.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter năm 2011, Petersen tiết lộ lý do theo đuổi nghề đạo diễn bắt nguồn từ bộ phim “High Noon” phát hành năm 1952 và ngôi sao trong phim, huyền thoại màn ảnh Gary Cooper.

Có một thời gian, Petersen tạm dừng công việc trong 10 năm. Năm 2016, ông tái xuất với bộ phim hài “Vier gegen die Bank” của Đức.

Trong những năm cuối đời, ông có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ Maria-Antoinette. Họ cũng sống cùng con trai Daniel và con dâu Berit, cũng như hai cháu Maja và Julien.

Trên Twitter, Mike Flanagan, đạo diễn của “Doctor Sleep” và “Midnight Mass”, bày tỏ sự thương tiếc đến tiền bối đáng kính: “Rất buồn khi biết tin Wolfgang Petersen qua đời. Tôi đã yêu Das Boot, In The Line Of Fire, The Perfect Storm, Outbreak... và tôi sẽ luôn luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim tôi cho The Neverending Story. Hãy an nghỉ”.

Tú Oanh