Dani Alves phải đổi trại giam vì ký tặng cho các bạn tù

TPO - Ngôi sao người Brazil, Dani Alves được nhiều bạn tù tại Barcelona hâm mộ và xin chữ ký. Lo ngại các vấn đề an ninh xung quanh việc này, cảnh sát địa phương đã đổi trại giam Alves.

Dani Alves đã bị cảnh sát Barcelona bắt giam sau khi bị cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ tại đây. Mức độ cáo buộc nghiêm trọng đến mức ngôi sao 39 tuổi này không được phép nộp tiền bảo lãnh và tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.

Người tự xưng là nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại Dani Alves vào đầu tháng này. Cô cáo buộc Alves đã tát cô và cưỡng hiếp cô trong nhà vệ sinh của hộp đêm tại Sutton, Tây Ban Nha vào tháng 12. Hậu vệ người Brazil đã bay đến Mexico tập trung cùng CLB Pumas, nhưng anh được cảnh sát Barcelona kêu gọi quay trở lại trình diện.

Dani Alves đã bị bắt giam ngay khi quay lại. Cho dù bị cáo buộc tội hiếp dâm, nhưng cựu hậu vệ Barcelona vẫn được các bạn tù hâm mộ và tìm cách xin chữ ký. Theo nguồn tin của Telecinco, Alves đã ký tặng cho rất nhiều bạn tù.

Một người đã ra tù với chiếc áo được Alves ký tặng. Người này cho biết ngay cả các bạn tù không cùng phòng với Alves cũng tìm mọi cách để xin chữ ký của ngôi sao từng 129 lần khoác áo tuyển Brazil này. Đáng chú ý, không ai gọi cựu cầu thủ Barcelona là “kẻ hiếp dâm” hoặc tìm cách tấn công anh.

Tuy nhiên, vì sự “náo loạn” mà Alves tạo ra, cảnh sát địa phương đã quyết định chuyển anh từ nhà tù Brians 1 đến Brians 2 vì “lý do an ninh”. So với Brians 1, Brians 2 được đánh giá là nghiêm ngặt hơn và Alves sẽ phải cách ly với phần lớn các tội phạm khác.

Cũng liên quan đến vụ việc, Alves đang phải trả giá đắt. Sau khi bị Pumas thanh lý hợp đồng, hậu vệ 39 tuổi này đứng trước nguy cơ mất vợ. Cụ thể, vợ của Alves - Joana Sanz đã xóa hết ảnh chụp chung của hai người trên trang cá nhân, bao gồm cả ảnh cưới.