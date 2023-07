Danh tính người đàn ông lái ô tô liên tục húc xe con đậu trên đường

TPO - Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân người đàn ông lái ô tô liên tục húc xe con đậu trên đường do mâu thuẫn gia đình. Hành vi của người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ người đàn ông lái ô tô liên tục húc xe con đậu trên đường, gây xôn xao dư luận, chiều 26/7, một cán bộ Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, người lái xe tên T.V.Đ. (48 tuổi).

Ông Đ. là chồng cũ của chủ nhân chiếc xe bị tông. Hồi năm 2022, hai người này đã ra tòa ly hôn. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, người đàn ông lại có hành động tông nhiều lần vào xe của vợ cũ. Cũng theo Công an phường Tân An, thời điểm thực hiện hành động trên, ông Đ. có dấu hiệu say xỉn.

“Nhận được tin báo, chúng tôi đến hiện trường, kiểm tra, thu thập thông tin. Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người. Sự việc xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, tài sản bị hư hỏng nhiều, vượt thẩm quyền xử lý, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý”, đại diện Công an phường Tân An cho hay.

Sau khi xem clip trên báo chí, luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh nhận định, tài xế ô tô màu đen đã cố tình tông liên tiếp vào ô tô màu đỏ, gây hư hỏng nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cố ý hủy hoại, làm hư hỏng tài sản của người khác. Tùy theo mức độ vi phạm của hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

​Căn cứ theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức. Trong trường hợp đây là tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Theo luật sư Hùng, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định lên đến 5 năm.

"Người vi phạm còn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự cho người bị hại đối với những hư hỏng do mình gây ra. ​Ngoài ra, nếu trong quá trình điều tra, xác minh được tại thời điểm xảy ra sự việc bên trong xe có người và người này bị thương hoặc chết, tài xế lái xe màu đen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc Giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017", luật sư Hùng cho biết.

Như Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh vào khoảng 16h42 ngày 25/7, trên đường Kim Đồng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), người đàn ông điều khiển ô tô màu đen đã lùi xe từ phía trong ra đường. Sau đó, người này liên tục có hành động lái xe tông mạnh vào chiếc ô tô màu đỏ đang đậu bên đường, khiến chiếc xe đỏ bị hư hỏng nặng.