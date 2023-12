Đánh bạc ở lễ hội hoa, mỗi ván tiền triệu

TP - Lễ hội hoa Xuân Quan (xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) khai mạc vào sáng 22/12 và sẽ kết thúc vào ngày 1/1/2024. Sự kiện diễn ra ở vùng đất trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng, sát Hà Nội nên thu hút đông đảo khách tham quan, chiêm ngưỡng, mua sắm. Tuy nhiên, tại đây lại xuất hiện tệ nạn cờ bạc núp bóng trò chơi dân gian.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 23/12, tại hội chợ xuất hiện một nhóm chơi trò “phi tiêu cộng điểm”. Nhà cái đưa ra luật chơi: Người chơi cầm 2 phi tiêu phóng vào bảng điểm trước mặt để tính điểm. Bảng điểm có các ô số từ 1 đến 6. Sau 2 lần phóng, phi tiêu trúng ô điểm số nào sẽ cộng lại để chốt điểm. Điểm số từ 2 đến 6 sẽ là “nhỏ”, từ 8 đến 12 là “to”, 7 điểm là “đặc biệt”. Đặt cược trúng “to - nhỏ” sẽ nhân 2 số tiền đặt và “đặc biệt” nhân 3. Nếu chơi theo nhóm, nhóm sẽ cử 1 người phóng phi tiêu, những người còn lại cá cược theo số điểm người đại diện phóng phi tiêu.

Hình thức đặt cược này đã biến tướng thành sới bạc sát phạt. Chỉ trong chưa đầy 15 phút, một nhóm thanh niên (3 người chơi) đã thua hơn 2 triệu đồng. “Thấy mọi người chơi đông, tưởng dễ ăn nên mấy anh em chơi thử. Tuy nhiên, khi đặt cược lại toàn thua. Tôi nghi đội này bịp, nhà cái với người phi tiêu là cùng một hội”, một thanh niên bức xúc, nói.

Theo quan sát của phóng viên, nhà cái là người phụ nữ đội mũ tai bèo, đeo micro, trên tay cầm một sấp tiền, miệng luôn hô hào dụ người chơi: “Tiếng này bán ra ngoài 800, ai ăn thì ăn; thanh niên, nào ăn nốt đi... ”. Khi có người chơi kêu hết tiền, người này còn gạ: “Chuyển khoản sang đây 2 triệu, tôi đưa tiền mặt cho chơi tiếp”. Trong suốt quá trình chơi, chúng tôi quan sát thấy luôn có một người đàn ông hăng hái đặt cược trước tiên để dụ người khác cùng đặt theo.

Ngoài ra, lễ hội còn có 2 tụ điểm chơi cá cược ăn tiền. Tại mỗi tụ điểm này luôn có một số đối tượng bặm trợn, đeo kính đen đứng xung quanh quan sát, hô hào mọi người chơi. Đáng nói, những tụ điểm cờ bạc này chỉ cách trụ sở UBND, Công an xã Xuân Quan chỉ vài chục mét.

Phóng viên báo Tiền Phong đã phản ánh hiện tượng này đến Công an huyện Văn Giang. Sau đó, ngày 25/12, Thiếu tá Đặng Minh Tú, Trưởng Công an xã Xuân Quan thông tin: Nhận được chỉ đạo của Công an huyện Văn Giang, phía công an xã đã tổ chức tuần tra, kiểm tra các tụ điểm trò chơi dân gian mà báo Tiền Phong phản ánh.

“Thời điểm kiểm tra, chúng tôi không phát hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, chúng tôi đã cho giải tán loại hình này, đồng thời tuyên truyền, quán triệt tới các hộ kinh doanh tại lễ hội, cấm đánh bạc dưới mọi hình thức”, Trung tá Tú nói.

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Lê Bá Thường - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: Khi một chủ thể tham gia đánh bạc sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Tùy theo giá trị tài sản, pháp luật sẽ quy định hình thức xử phạt hành chính hay hình sự. “Dịp Tết là thời gian người dân rất vui vẻ, muốn tham gia các trò vui chơi có thưởng để thử vận may. Tuy nhiên nếu quá đà, không hiểu biết pháp luật, người chơi sẽ vướng vào vòng lao lý”, luật sư Thường nói.