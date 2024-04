Đang chơi cờ, người đàn ông bị bắn vào cổ

TPO - Mặc dù không có mâu thuẫn nhưng Quyết đi đến dùng tay trái quàng cổ anh Hùng, tay phải lấy súng từ trong túi quần ra dí vào cổ bắn 1 phát. Gây án xong, phát hiện vết thương chảy máu, Quyết hốt hoảng chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quyết (41 tuổi, trú xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 27/12/2023, sau khi uống rượu, bia ở nhiều nơi, Quyết đến một quán bida trên địa bàn xã để chơi. Trước khi đi, Quyết mang theo một khẩu súng bắn đạn thể thao.

Đến trước quán, Quyết thấy anh Lưu Hùng (37 tuổi) trú cùng xã và nhiều người khác đang ngồi chơi cờ tướng. Mặc dù không có mâu thuẫn gì với nhau từ trước nhưng Quyết đi đến dùng tay trái quàng cổ anh H, tay phải lấy súng từ trong túi quần ra dí vào cổ bắn 1 phát. Gây án xong, Quyết cất khẩu súng vào túi quần.

Lúc này, nghe anh Hùng kêu lớn “Anh bắn trúng em rồi” và phát hiện trên cổ người này có vết thương, chảy máu nên Quyết hốt hoảng chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trên đường đi, Quyết lấy súng bẻ gãy rồi vứt lại bên đường.

May mắn, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, nạn nhân bị rách khí quản, tràn khí dưới da vùng cổ, ở phổi phải có đầu đạn, tổng tỷ lệ thương tật là 40%.

Đến ngày 31/12/2023, Quyết đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an huyện Cư M’gar, xét hành vi của Quyết dùng súng bắn vào cổ anh Hùng là vùng trọng yếu trên cơ thể. Việc anh Hùng không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của Quyết. Do đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Quyết để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Được biết, Quyết từng có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, hiếp dâm và đánh bạc.