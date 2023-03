Dàn voi tập duyệt cho Lễ hội cà phê Đắk Lắk

TPO - Lễ hội cà phê năm nay, Hội voi Buôn Đôn có nhiều nội dung đổi mới gắn với voi như cúng sức khỏe, du khách trải nghiệm hoạt động voi thân thiện. Bên cạnh hội voi, hội đua thuyền độc mộc cũng thú vị và đặc sắc.

Ngày 7/3, anh Y Sa Nốp B’Krông (SN 1991, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), một trong số các nài voi sẽ tham gia Hội voi Buôn Đôn tới đây cho biết khác với những lễ hội trước, hội năm nay không tổ chức thi voi chạy, voi đá bóng, hay thi kéo co giữa voi với người...

“Các hoạt động của mùa lễ hội trước đều có tác động vũ lực với voi, không chỉ gây tổn thương sức khỏe voi mà còn gây nguy hiểm cho các nài voi và du khách.

Lễ hội lần này có hoạt động như Lễ cúng sức khỏe cho voi, thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, thi voi chào khán giả, chụp hình với voi. Voi được huấn luyện, tập dượt từ ngày 8-10/3 để bước vào Hội voi chính thức ngày 11/3”, anh Y Sa Nốp nhấn mạnh.

Ông Vũ Minh Thoại, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Buôn Đôn cho biết việc đổi mới tổ chức Hội voi Buôn Đôn nhằm thực hiện nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm giữa tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) về chuyển đổi Mô hình du lịch cưỡi voi sang Mô hình du lịch thân thiện với voi.

Việc tổ chức Hội voi Buôn Đôn năm 2023 nhằm bảo tồn, chăm sóc đàn voi nhà hiện có trên địa bàn huyện, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nổi bật là truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.

Bên cạnh Hội voi, Hội đua thuyền độc mộc (huyện Lắk) cũng được người dân và du khách trông chờ bởi nhiều yếu tố thú vị và đặc sắc. Buổi tập dượt cho Lễ hạ thủy cúng thuyền được chuẩn bị chu đáo, trước khi bước vào hội đua chính thức ngày 12/3.

Hơn 50.000 lượt du khách tham quan lễ hội

Sáng 7/3, theo khảo sát của phóng viên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột gần như kín khách, khoảng 90% các phòng đã được đặt, một số khách sạn, homestay full phòng dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Anh Hồ Văn Hậu (SN 1981, trú TP Buôn Ma Thuột), chủ một homestay cho biết hiện tại các phòng nghỉ đều được đặt hết cho dịp Lễ hội Cà phê.

Do vào dịp lễ có phụ thu, giá các phòng tăng từ 20-25% so với ngày thường. Ngoài ra, các dịch vụ ăn uống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đại diện khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, một trong những khách sạn lớn nằm tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột cho biết khách sạn với 131 phòng đều đã được khách đặt kín.

Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, bộc bạch: "Tôi lên Đắk Lắk sớm hơn dự định 3 ngày, nghe mọi người nói Lễ hội Cà phê năm nay có nhiều sự kiện hay nên cả gia đình tranh thủ đến du lịch và trải nghiệm. Giá các dịch vụ vẫn bình thường, không đắt đỏ".

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột dự báo sẽ thu hút hơn 50.000 lượt khách tham dự. Dự kiến có hơn 10.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày.

Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk cũng đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá dịch vụ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Sở cũng thành lập các đoàn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của các cơ sở lưu trú trước, trong lễ hội và xử lý nghiêm nếu vi phạm.