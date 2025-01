Dàn sao Hollywood phẫn nộ, kêu gọi lãnh đạo chính quyền từ chức

TPO - Những tên tuổi lớn của Hollywood lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo đảng Dân chủ của Los Angeles về phản ứng thiếu chuyên nghiệp trước vụ cháy rừng hoành hành khắp khu dân cư cao cấp Pacific Palisades và những vùng lân cận.

Người khởi xướng làn sóng chỉ trích giới lãnh đạo đảng Dân chủ Los Angeles vì cách xử lý khủng hoảng yếu kém khi cháy rừng bùng phát mất kiểm soát vào ngày 8/1 là nữ diễn viên Sarah Michelle Gellar.

Trên Instagram Story, ngôi sao Khắc tinh ma cà rồng réo thẳng tên Hội đồng thành phố Los Angeles và Thị trưởng Karen Bass, kèm dòng lên án: “Thành phố LA, các vị muốn mọi người phải sơ tán nhưng lại xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ và không có một cảnh sát giao thông nào trên đường để giúp đỡ”.

Theo The Independent, Gellar nằm trong số hàng chục nghìn người phải sơ tán vì loạt vụ cháy rừng càn quét qua miền Nam California.

Tài tử James Woods cũng buộc phải tháo chạy khỏi nơi ở. Đáng buồn hơn căn biệt thự triệu USD của ông bị thiêu rụi, không còn gì ngoài đống đổ nát.

Trong bài đăng trên X vào ngày 8/1, ngôi sao Casino tuyên bố những vụ cháy rừng không phải do biến đổi khí hậu, mà do “những kẻ ngốc theo chủ nghĩa tự do như Gavin Newsom (Thống đốc bang California) và Karen Bass".

“Một bên không hiểu điều cơ bản nhất về quản lý cháy rừng và bên kia thì không thể lấp đầy các hồ chứa nước”, ngôi sao 78 tuổi chỉ ra trong bài đăng hơn 5 triệu lượt xem.

Nữ diễn viên Sara Foster cũng lên X để than thở về việc người dân Los Angeles phải trả thuế cắt cổ nhưng tiểu bang không chuẩn bị để ứng phó với các vụ cháy rừng lớn như vậy.

“Vòi cứu hỏa của chúng tôi cạn kiệt. Thảm thực vật của chúng tôi mọc um tùm, bụi rậm không được dọn sạch. Các hồ chứa của chúng tôi bị thống đốc làm cạn kiệt vì các nhà lãnh đạo bộ lạc muốn cứu cá. Ngân sách cho sở cứu hỏa của chúng tôi bị thị trưởng cắt giảm. Nhưng tạ ơn Chúa, những người nghiện ma túy nhận được bộ dụng cụ hút thuốc của họ”, người đẹp 44 tuổi châm chọc.

Con gái của ông trùm âm nhạc David Foster kêu gọi ông Bass và Newsom từ chức sau khi cáo buộc các chính sách của họ hủy hoại tiểu bang và đảng Dân chủ.

Valentin Chmerkovskiy cũng bày tỏ sự thất vọng về sự thiếu chuẩn bị của chính quyền. Cựu vũ công Dancing with the Stars viết trên mạng xã hội vào ngày 8/1: “Nền kinh tế lớn thứ 5 trên hành tinh nhưng lính cứu hỏa không có đủ áp lực nước để làm công việc của họ? Các vị đang đùa tôi à? Thuế mà chúng tôi phải trả cho cơ sở hạ tầng của thế giới thứ 3 (chỉ các quốc gia đang phát triển) là con số không thể tin được. Thôi nào”.

Trên chương trình truyền hình Jesse Watters Primetime, Zachary Levi phê phán ông Newsom và Bass vì cách họ xử lý cuộc khủng hoảng: “Đây đơn giản là sự quản lý yếu kém không thể tưởng nổi. Sự lãnh đạo cực kỳ kém cỏi, thậm chí có thể nói là tội bất cẩn hình sự. Ý tôi là Gavin Newsom đảm nhận vị trí thống đốc trong 5 năm, phó thống đốc trong 8-9 năm. Một số vụ cháy tồi tệ nhất chúng ta từng chứng kiến ở California xảy ra trong thời gian đó. Ông ta rõ ràng biết vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng ở California là những vụ cháy này. Sau đó là các vụ sạt lở đất. Về cơ bản, họ không chỉ không làm gì cả, mà còn tệ hơn là ngân sách cho lính cứu hỏa bị cắt giảm. Có điều gì đó gần như là cố ý phạm tội. Họ đang làm gì vậy? Tôi không hiểu nổi”.

Những vụ cháy rừng mất kiểm soát khiến khu dân cư cao cấp Pacific Palisades, nơi ở của vô số người nổi tiếng Hollywood, và một số vùng lân cận. Hàng loạt biệt thự triệu USD của sao bị xóa sổ, có thể kể đến Paris Hilton, Billy Crystal, Anthony Hopkins, Anna Faris, Miles Teller...

Tính đến sáng 9/1 (giờ địa phương), 5 đám cháy thiêu rụi gần 30.000 mẫu Anh (hơn 12.140 ha) của quận Los Angeles. Chỉ riêng đám cháy Palisades thiêu rụi hơn 17.000 mẫu Anh (hơn 6.879 ha), khiến hàng chục người di tản. Nhà chức trách cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng vì các vụ cháy rừng.