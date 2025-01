Harry - Meghan và loạt sao Hollywood tháo chạy

TPO - Nhiều ngôi sao Hollywood buộc phải sơ tán khỏi nhà riêng khi sức gió mạnh 161 km/h khiến cháy rừng vượt tầm kiểm soát ở Los Angeles.

Khoảng 10h30 ngày 7/1 (giờ địa phương), cháy rừng xảy ra ở Los Angeles (California, Mỹ), nhấn chìm khu nghỉ dưỡng sang trọng Pacific Palisades trong biển lửa.

Theo CalFire, Thống đốc California Gavin Newsom phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi đáp trực thăng xuống khu vực Pacific Palisades và gặp gỡ lực lượng ứng cứu đầu tiên đang chiến đấu với đám cháy thiêu rụi hơn 30.000 mẫu Anh (hơn 12.140 ha).

Ông Newsom cảnh báo sức gió lên tới 161 km/h khiến đám cháy nằm ngoài tầm kiểm soát, thậm chí còn tạo ra thêm nhiều vụ hỏa hoạn khác.

Nhà chức trách ghi nhận nhiều công trình bị hủy hoại và ít nhất 2 người thiệt mạng tính đến sáng 8/1 (giờ địa phương).

Hơn 30.000 cư dân Los Angeles phải sơ tán khỏi nhà, trong đó có không ít người nổi tiếng.

Ben Affleck được phát hiện lái xe rời khỏi biệt thự trị giá 20 triệu USD mà anh mua sau khi chia tay Jennifer Lopez vào tối 7/1. Theo TMZ, đạo diễn Argo trốn đến nhà vợ cũ, nữ diễn viên Jennifer Garner, ở gần đó.

Vào cùng ngày, nam diễn viên gạo cội Eugene Levy chia sẻ với tờ Los Angeles Times rằng ông bị kẹt xe khi cố gắng tháo chạy khỏi khu phố của mình.

“Khói trông đen kịt và dữ dội trên khu vực Temescal Canyon. Tôi không nhìn thấy lửa nhưng khói rất đen”, nghệ sĩ gốc Canada mô tả.

Trên tài khoản X, tài tử Once Upon a Time in America James Woods đăng video ghi lại cảnh lửa tiến đến gần khu điền trang của ông.

Ông cho biết bản thân và gia đình phải rời khỏi nhà, đồng thời bày tỏ hy vọng mọi người đều trốn thoát an toàn.

Trong dòng trạng thái sau đó, Woods thông báo sơ tán thành công, nhưng vẫn lo lắng cho bất động sản của mình.

“Tôi không biết lúc này ngôi nhà của chúng tôi còn đứng vững không. Đáng buồn là những ngôi nhà trên con phố nhỏ của chúng tôi không còn nữa”, nam diễn viên viết.

Mark Hamill cũng cập nhật tình hình trên mạng xã hội. Ngôi sao Star Wars kể đã chứng kiến những đám cháy nhỏ ở hai bên đường trong quá trình sơ tán khỏi nhà ở Malibu, California.

Anh đánh giá đây là vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất kể từ năm 1993 và kêu gọi mọi người giữ an toàn.

“Đã di tản và an toàn cùng bọn trẻ, chó và mèo” là dòng thông báo của Mandy Moore qua Instagram Story.

Theo New York Post, Moore sở hữu căn nhà trị giá 6 triệu USD ở Los Angeles. Nữ diễn viên This Is Us rao bán từ mùa hè 2024, chưa rõ có người mua chưa.

Bức ảnh trên Instagram cho thấy Jennifer Love Hewitt lái xe qua khu vực bốc lửa dữ dội.

“Tôi không còn lời nào để nói nữa. Tôi chỉ cầu nguyện và hy vọng nhiều nhất có thể cho ngôi nhà và con của chúng tôi khi chứng kiến mọi thứ chìm trong biển lửa. Cảm ơn tất cả người ứng cứu đầu tiên chiến đấu hết mình vì tất cả chúng tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè đã liên lạc và những người mới quen mà tôi ôm trong nước mắt trong 24 giờ qua”, nữ diễn viên 46 tuổi viết.

Trong khi đó, Steve Guttenberg tham gia hỗ trợ quá trình sơ tán người dân. Trên kênh KTLA5, ngôi sao Police Academy kêu gọi người dân để lại chìa khóa nếu bỏ xe lại trong khu vực cháy rừng. Điều này giúp lực lượng chức năng và tình nguyện viên dễ dàng di chuyển những chiếc xe khỏi lối đi, tạo điều kiện cho công tác cứu hộ hanh thông hơn.

Dù chưa xác nhận, Hoàng tử Harry và Meghan Markle có thể phải rời khỏi ngôi nhà 14 triệu USD ở Montecito, California.

Theo Telegraph, ngày 8/1, người phát ngôn của Southern California Edison cho biết công ty cân nhắc việc cắt điện vì cảnh báo đỏ và nguy cơ cháy rừng gia tăng.

Người đại diện nói thêm bất động sản của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nằm trong khu vực có "nguy cơ cháy cao".

Đối với Spencer Pratt và Heidi Montag, nhà của họ bị thiêu rụi do nằm trong khu Pacific Palisades. Điều an ủi duy nhất cho cặp sao truyền hình thực tế là họ sơ tán an toàn.

Tài tử Top Gun 2 Miles Teller cũng có nhà ở Pacific Palisades nên khả năng cao phải sơ tán. Đáng buồn cho anh và vợ là biệt thự trị giá 7,5 triệu USD, mua vào năm 2023, khó có thể nguyên vẹn.

Tom Hanks và Rita Wilson chưa đưa ra tuyên bố gì, nhưng có thể bị ảnh hưởng đáng kể do sở hữu nhiều bất động sản ở Pacific Palisades.

Chet Hanks, con trai của họ, gây chú ý với dòng chia sẻ trên Instagram: “Khu phố nơi tôi lớn lên đang bị thiêu rụi. Hãy cầu nguyện cho Palisades”.