Đắm chìm trong không gian trải nghiệm Tinh chất The Serum của Clé de Peau Beauté tại sự kiện đặc biệt ở Saigon Center

Cùng Clé de Peau Beauté tái sinh vẻ đẹp với Tinh chất The Serum tại sự kiện Pop up ở Saigon Center từ ngày 28/9 đến ngày 6/10 . Phức hợp độc quyền Radiant Lily Concentrate quý giá giúp tái sinh làn da từ bên trong, tỏa sáng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đến với sự kiện Pop up, khách hàng sẽ được trải nghiệm một không gian đầy cảm hứng, nơi khoa học và nghệ thuật hòa làm một để tạo nên những điều kỳ diệu cho làn da.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khiết của hoa Lily, The Serum thế hệ mới được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa khoa học và thiên nhiên. Với thành phần chính là chiết xuất Radiant Lily quý giá, tinh chất này như một phép màu, nhẹ nhàng nuôi dưỡng và tái sinh làn da từ sâu bên trong. Tại sự kiện, khách mời được khám phá một thế giới khoa học và những câu chuyện về hành trình khám phá ra hoa Radiant Lily. Khu vực Pop up tại Saigon Center được thiết kế lấy cảm hứng từ những cánh hoa Lily, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo. Mỗi khu vực đều mang đến những trải nghiệm thú vị, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về công nghệ tiên tiến và những thành phần quý giá có trong The Serum phiên bản thế hệ thứ 4. Thành lập từ năm 1982, Clé de Peau Beauté tập trung nghiên cứu chuyên sâu về "Skin Intelligence" (trí thông minh làn da) - thuật ngữ chỉ rõ da có thể phân biệt tác nhân có lợi và có hại, từ đó duy trì tình trạng tối ưu ở cấp độ biểu bì, từ đó kích hoạt khả năng tự chăm sóc, duy trì vẻ tự nhiên vốn có. Với tinh chất The Serum 2024, Clé de Peau Beauté đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc da. Phức hợp độc quyền Radiant Lily Concentrate đánh thức trí thông minh làn da với chiết xuất từ hoa Lily và Glycerin, phục hồi hàng rào bảo vệ và mang đến làn da rạng rỡ. Chiết xuất Lemon Myrtle giúp duy trì khả năng tự phục hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Clé de Peau Beauté luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ làm đẹp tiên tiến, nhằm mang đến cho phụ nữ trên toàn thế giới vẻ đẹp hoàn hảo và tự tin. The Serum II là một minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm và đam mê của thương hiệu trong việc kiến tạo nên những sản phẩm làm đẹp hàng đầu. Sự kiện Trải nghiệm The Serum Mới sẽ diễn ra đến hết ngày 6/10/2024 tại khu vực sảnh chính trung tâm thương mại Saigon Center, Quận 1, TP.HCM. Clé de Peau Beauté, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp toàn cầu của Tập Đoàn Shiseido, được thành lập vào năm 1982 như một biểu tượng kết hợp của sự thanh lịch và nghiên cứu công nghệ khoa học. Clé de Peau Beauté, theo tiếng Pháp, có nghĩa là chiếc chìa khóa cho vẻ đẹp của làn da. Triết lý của thương hiệu chính là khai thác sức mạnh của sự rạng rỡ bằng nghiên cứu đi đầu trong việc chăm sóc da và sắc đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Với gu thẩm mỹ tinh tế, nét đẹp đến từ sự thông minh, năng động hiện đại mà thương hiệu muốn truyền tải vào các sản phẩm của mình đã giúp Clé de Peau Beauté trở thành công ty hàng đầu trong ngành mỹ phẩm cao cấp, giúp các quý cô tìm kiếm được vẻ đẹp rạng rỡ vượt trội, tỏa sáng từ bên trong. Tính đến hiện tại, Clé de Peau Beauté đã có mặt tại 20* quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Website chính thức của nhãn hàng: https://www.cledepeau-beaute.com.vn/ Instagram: instagram.com/cledepeaubeaute P.V