Đảm bảo an ninh trật tự đêm Noel ở Hà Nội

TP - Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau dịp Noel.

Cụ thể, trong đêm Noel, Phòng CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực làm nhiệm vụ lại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc.

Ngoài ra, các tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP Hà Nội gồm các lực lượng CSGT, hình sự, cơ động làm nhiệm vụ công khai và hóa trang tuần tra trên các tuyến phố cũng được triển khai nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm liên quan nồng độ cồn là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Tại khu vực địa bàn quận Hoàn Kiếm, dự báo sẽ tập trung đông người trong đêm Noel, do đó công an quận này đã lên kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, công an các phường nhằm phòng ngừa, xử lý các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… trong đêm Noel. Bên cạnh đó, ngay sau khi kết thúc Noel lực lượng chức năng vẫn được triển khai ngăn chặn, xử lý các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép.

Vẫn theo Công an quận Hoàn Kiếm, ngoài công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đơn vị bố trí 6 tổ công tác tuần tra kiểm soát, ứng trực, phân luồng giao thông trên địa bàn, mỗi tổ gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT- trật tự Công an quận Hoàn Kiếm, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) và lực lượng Thanh tra Giao thông quận. Các tổ công tác trên được triển khai từ 18h ngày 24/12.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng khuyến cáo, các gia đình có con em thường xuyên đi chơi đêm cần nhắc nhở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật, không tụ tập, đi tốc độ cao hay tham gia đoàn đua xe gây mất an ninh trật tự.