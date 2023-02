Đắk Lắk: Kinh hoàng xe con tông thẳng vào nhóm người trên vỉa hè

Đoạn clip đã ghi lại cảnh một chiếc xe con lao thẳng vào nhóm người đứng trên vỉa hè. Vụ việc khiến 1 thanh niên bị thương nặng.

Ngày 17/2, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án nam thanh niên chạy xe con tông thẳng vào khiến 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 22h30 phút ngày 16/2, L.T.D (SN 2000; ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) cùng nhóm bạn đến quán KINH BEER PUB & FOOD tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo để uống bia. Tại đây, nhóm của L.T.D xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm anh T.S. (SN 1986, ngụ cùng xã) nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả đi về.

Bực tức vì bị đánh, L.T.D điều khiển xe con quay lại quán KINH BEER.

Khi gần đến nơi, L.T.D lao thẳng xe vào nhóm người đang đứng trên vỉa hè. Trong đó, anh H. (SN 2005, ngụ huyện Ea H’leo) không đi cùng nhóm anh T.S. nhưng bị xe tông vào người, gãy nát bàn chân phải.

Một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo cho biết tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Cơ quan công an đang tạm giữ tài xế L.T.D để điều tra.