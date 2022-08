Đại tá Đinh Văn Nơi chính thức nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

TPO - Chiều 31/8/2022, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/9/2022.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến chúc mừng Đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu của Đại tá Đinh Văn Nơi.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Đại tá Đinh Văn Nơi là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá Quảng Ninh là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, nhiệm vụ của lực lượng Công an hết sức nặng nề. Trên cương vị mới, trọng trách mới, Thứ trưởng tin tưởng Đại tá Đinh Văn Nơi sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ Công an tỉnh Quảng Ninh vun trồng, xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua.

Đồng thời, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, và quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976 (quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) có trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Tháng 6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu.