Đại sứ New Zealand Tredene Dobson: 'Tôi chắc chắn sẽ cổ vũ đội tuyển Việt Nam'

TPO - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson cho biết chắc chắn sẽ cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Bà Tredene Dobson đồng thời bày tỏ hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu thế giới như Mỹ hay Hà Lan.

“Chúng tôi vui mừng chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023 tại New Zealand và Úc. Các bạn sẽ có sự cổ vũ của một trăm triệu CĐV Việt Nam và 5 triệu CĐV New Zealand. Thật tuyệt vời khi đây đều là lần đầu tiên Việt Nam và New Zealand cùng dự World Cup. Tôi chắc chắn sẽ cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, dĩ nhiên là cả đội tuyển của chúng tôi”-bà Tredene Dobson cho biết.

Chiều 2/7, đại sứ quán New Zealand đã tổ chức tiệc chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường dự Cúp bóng đá thế giới, World Cup 2023 tại New Zealand và Úc. Đại sứ Tredene Dobson cho biết sự tham dự của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là sự khích lệ đối với các em gái, phụ nữ, đưa phụ nữ đến với thể thao. Bà Dobson cũng chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công, có thể tạo bất ngờ trước các đối thủ lớn trên thế giới như Mỹ hay Hà Lan.

“Tại World Cup sẽ có các đội bóng mạnh hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan hay Anh…Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch Mỹ, tôi hy vọng đây sẽ là trận đấu khó khăn với Mỹ để họ biết thế giới có nhiều đối thủ mạnh, và tôi cũng mong Việt Nam sẽ tạo được bất ngờ”-bà Tredene Dobson chia sẻ. Bà Tredene cũng dí dỏm “rất may khi đội tuyển New Zealand không cùng bảng với đội tuyển nữ Việt Nam”.

Cùng có mặt tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam, ông Andrew John Lech Goledzinowski cho biết: “Úc và New Zealand đã phối hợp ở các sự kiện thể thao mang tính chất quốc tế trước đây. Lần cuối cùng có lẽ là giải Vô địch Rugby nam thế giới và sự kiện chiều nay thật đặc biệt bởi nó được tổ chức bởi 3 quốc gia mà tôi yêu thích là Úc, New Zealand và Việt Nam. Đây là sự kiện hoàn toàn tôn vinh thể thao, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp như bà Tredene và tôi rất thích các sự kiện thể thao như vậy. Bởi vì thể thao mặc dù mang tính chất đối kháng giữa các quốc gia, nhưng cũng là sự kiện đặc biệt đưa con người đến gần với nhau hơn. Chúng tôi muốn sử dụng những sự kiện như thế này để truyền tải thông điệp lớn hơn về tình hữu nghị, mối quan hệ khăng khít giữa các quốc gia và người dân các nước”.

Đại sứ Andrew cũng cho biết đây là sự tôn vinh phụ nữ trong thể thao. Theo ông Andrew, Úc mặc dù là quốc gia mạnh về thể thao nhưng đã có thời gian phụ nữ vắng bóng trong lĩnh vực thể thao. Ông Andrew cho biết rất mong đội tuyển nữ Việt Nam giành kết quả tốt, vượt qua vòng bảng để thi đấu vòng tiếp theo tổ chức ở Úc.

HLV Mai Đức Chung đã đại diện đội tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn tới đại sứ quán Úc và New Zealand vì sự quan tâm tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ những ngày đầu chuẩn bị cho World Cup 2023. Ông Mai Đức Chung cho biết:

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc ca Việt Nam được vang lên tại đấu trường World Cup. Bóng đá nữ Việt Nam đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Để có ngày hôm nay bóng đá Việt Nam đã trai qua quá trình chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đội tuyển Việt Nam thể hiện tốt nhất ở World Cup”-HLV Mai Đức Chung cho biết.