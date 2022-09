Đại học Tôn Đức Thắng khai mạc Hội thảo quốc tế về Tài chính và Kinh tế Lần thứ 7

Sáng 21/9, Hội thảo quốc tế về Tài chính và Kinh tế Lần thứ 7, năm 2022 (The 7th International Conference on Finance and Economics – ICFE 2022) đã được khai mạc tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Hội thảo được đồng tổ chức bởi TDTU và các trường đại học và hiệp hội đối tác gồm: Đại học Kinh tế và Kinh doanh Prague (Cộng hòa Séc), Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp), Đại học Dongguk (Hàn Quốc), Đại học Tomas Bata ở Zlín (Cộng hòa Séc), Hiệp hội Sales và Marketing quốc tế - SMEI (Mỹ).

ICFE 2022 diễn ra trong 02 ngày từ 21/9 - 22/9/2022. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường (24/9/1997 – 24/9/2022). Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Thị Minh Lý - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh TDTU, Đồng Chủ tịch hội thảo sẻ: “ICFE 2022 là diễn đàn quốc tế để cho các học giả trên toàn thế giới chia sẻ những nghiên cứu mới nhất liên quan đến chủ đề phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thường mới. Đây không chỉ là hoạt động học thuật trong chiến lược phát triển Trường thành một đại học nghiên cứu mà còn là sự kiện ý nghĩa chào mừng 25 năm thành lập Trường”. ICFE 2022 đã thu hút sự quan tâm và tham dự nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh, nhà quản lý, doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia và Việt Nam. Các nghiên cứu xuất sắc của hội thảo được bình duyệt kín và được ưu tiên xem xét xuất bản trên 2 tạp chí Journal of Vacation Marketing (Web of Science) và Central European Business Review (SCOPUS). Tiếp nối thành công của 6 kỳ hội thảo trước, ICFE 2022 tiếp tục là nơi để các nhà khoa học cập nhật thông tin, chia sẻ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kinh tế và Tài chính cũng như những kinh nghiệm và các chính sách phát triển kinh tế, xử lý khủng hoảng. Hội thảo dành một phiên thảo luận về lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn nhằm tìm giải pháp phục hồi ngành trong giai đoạn bình thường mới. Cao Lâm