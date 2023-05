Đại chiến Việt Nam-Indonesia: VFF khuyến cáo CĐV đến sân Olympic sớm

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khuyến cáo người hâm mộ đến sân Olympic sớm ở trận bán kết SEA Games 32 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Trận đấu diễn ra lúc 16h hôm nay trên sân vận động Olympic, thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Trước đó ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở vòng bảng, nhiều CĐV Việt Nam phản ánh không thể vào sân Prince dù có vé. Lý do bởi lượng CĐV đổ về quá đông, an ninh sân đã siết chặt để đảm bảo an toàn.

Dù sân vận động Olympic có sức chứa lớn hơn (50.000 chỗ ngồi so với 7.000 của sân Prince) nhưng số lượng CĐV Indonesia và Việt Nam dự báo cũng rất đông. VFF vì vậy khuyến cáo các CĐV Việt Nam đến sân sớm để tránh tắc đường, ổn định chỗ ngồi.

“Chúng tôi cũng mong muốn CĐV Việt Nam đến sân đông đảo, cổ vũ văn minh để đội tuyển U22 Việt Nam có thêm động lực thi đấu. Chúng ta cũng cần tránh xảy ra các tình huống va chạm với CĐV Indonesia”-một quan chức VFF cho biết.

Indonesia hiện là đội duy nhất toàn thắng ở SEA Games 32. Cuộc đối đầu với U22 Indonesia được đánh giá sẽ là thử thách lớn nhất với thầy trò HLV Philippe Troussier. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ông Troussier đã cất hầu hết đội hình chính ở trận hoà 1-1 trước U22 Thái Lan lượt cuối bảng B.