Đà Nẵng yêu cầu tắt 100% điện chiếu sáng trang trí, quảng cáo

TPO - UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị tổ chức, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình... trên địa bàn thành phố chung tay sử dụng tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023.

Tiết kiệm điện phù hợp với thực tế

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 2576/UBND-SCT về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023.

Trên địa bàn thành phố, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải trên địa bàn thành phố cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2023 tăng rất cao, sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh (tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022), công suất cực đại đạt 542MW (tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Trước tình hình chung của hệ thống điện quốc gia, tình hình thời tiết và diễn biến thủy văn bất lợi nêu trên, nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện…quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế tiết kiệm điện phù hợp thực tế hiện nay; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, công sở như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và cài đặt ở nhiệt độ 26 độ trở lên; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt.

Đối với hoạt động chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời

Bên cạnh đó, thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng theo chế độ vận hành bình thường tùy theo mật độ và an toàn giao thông tại các tuyến đường, tắt 100% chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h hàng ngày.

Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp.

Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, kinh doanh

Theo đó, Đà Nẵng khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt.

Chị Lê Thị Linh (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chia sẻ: "Những hành động nhỏ của một người, thành phố sẽ tiết kiệm được một lượng lớn điện. Điều này vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo mạng lưới điện thành phố không bị cắt. Đồng thời góp phần tiết kiệm điện một cách an toàn và hiệu quả".

Tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ có mức sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên có trách nhiệm hưởng ứng ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) và thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu Điện lực Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo thứ tự ưu tiên; thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày.