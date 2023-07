Cựu Trưởng phòng Cơ quan An ninh điều tra đối chất về khoản tiền 'chạy án'

TPO - Tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng thuộc Cục an ninh điều tra Bộ Công an đã phản bác lời khai đưa hàng triệu USD chạy án của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Ở chiều ngược lại, ông Tuấn nói "Bị cáo Hưng khai thế là không đúng".

Tiếp tục phần khai báo sáng 13/7, bị cáo Hoàng Văn Hưng (nguyên Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an - là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu), được HĐXX yêu cầu dẫn từ phòng cách ly vào phòng xử sau khi đã hỏi hai bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng Giám đốc Công ty Blue Sky). Trả lời câu hỏi, bị cáo Hưng thừa nhận quá trình điều tra vụ án có gặp mặt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng, song theo trí nhớ của bị cáo thì chỉ gặp mặt Hằng tại nhà Tuấn 4 lần. “Trong các lần gặp này bị cáo trình bày với Hằng và anh Tuấn nội dung gì?”, Chủ tọa hỏi. Hưng trả lời: “Anh Tuấn có hỏi chỗ chị Hằng thế nào? Tôi có trả lời anh Tuấn là sớm muộn gì chị ấy sẽ bị cơ quan điều tra gọi lên”. Hưng xin HĐXX cho phép trình bày chi tiết 4 lần gặp mặt nhau và được đồng ý. Lần thứ nhất, Hưng nói đến nhà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại số 20 phố Đặng Thai Mai (Hà Nội), tại đó Hưng chỉ nói chuyện bình thường. Trước khi ra về bị cáo Tuấn có gọi một người em ra, sau đó Hưng thấy một phụ nữ đi từ phòng ra trình bày sự việc liên quan đến vụ án. “Nghe xong tôi động viên chị ấy đầu thú”, Hưng nói. Lần thứ hai Hưng khai: “Khi bị cáo sang nhà anh Tuấn đã có mặt chị Hằng ở đó. Lúc ấy, chị Hằng nói là bị A01 trách sao không trình bày sự việc với A01 mà lại trình bày với cơ quan điều tra. Lúc này hai đơn vị cùng làm việc. Tôi có khuyên chị Hằng nên trình bày với hai bên. Tôi có nói thêm chắc chắn kết thúc vụ án Hằng sẽ bị xử lý và chịu một bản án”. “Bị cáo có bảo Hằng viết tường trình không?” Chủ tọa hỏi ngắt lời Hưng. Hưng trả lời: “Không tôi không bảo hướng dẫn… các cuộc gặp anh Tuấn có trao đổi rằng đây là em gái anh, em cố gắng giúp”. Tiếp tục trình bày, Hưng cho biết, ngày 19/8, bị cáo Tuấn có gọi điện bảo sang nhà chơi. Tại đây, bị cáo Hằng có mặt và nói: “Cho em chúc mừng anh 19/8”. “Bị cáo có nói quyết tâm cứu Sơn không?” Chủ tọa hỏi. Hưng trả lời: “Không ạ!” “Bị cáo nhận bao nhiêu tiền bị cáo Tuấn chuyển?” Chủ tọa hỏi tiếp. Hưng: “Bị cáo chưa bao giờ nhận tiền của anh Tuấn”. “Bị cáo Tuấn có gửi cho bị cáo chiếc cặp đen không?”, liên tiếp các câu hỏi dồn của Chủ tọa. Hưng: “Bị cáo có nhận được” Cựu điều tra viên tự giải thích thêm: “Thời điểm đó bị bệnh Covid-19 nằm điều trị ở viện gần tháng trời. Bị cáo Tuấn biết việc đã gọi điện chuẩn bị cho bị cáo ít quà… và quà đựng trong chiếc cặp đen đó có 4 chai rượu vang”. Theo Hưng, chiếc cặp đó được một lái xe tên Huy chuyển đến, khi anh Huy quay về bị cáo còn nói vọng lại với Huy đây là “người anh chuyển cho 4 chai rượu” “Bị cáo có nhận 350 nghìn USD của bị cáo Tuấn trước thời điểm bị Covid-19 không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Hưng: “Bị cáo không nhận gì, trước thời điểm đó là khoảng thời gian rất dài”. Sau phần trả lời của Hưng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn được gọi đứng lên đối chất, ông Tuấn phản bác cho rằng, mọi lời khai của Hưng đều không đúng sự thật. “Trong những lần gặp đầu tiên tôi đã đưa tiền anh ấy 3 lần rồi”, ông Tuấn nói. “Anh Hưng có yêu cầu chuyển tiền không?” Chủ tọa hỏi. Bị cáo Tuấn: “Anh ấy có yêu cầu” “Tổng số tiền bị cáo chuyển cho Hưng bao nhiêu?”, Chủ tọa hỏi thêm. Tuấn đáp: “Là hơn 2,2 triệu USD, toàn bộ số tiền Hằng đưa tôi bao nhiêu tôi đã đưa hết cho Hưng bấy nhiêu” “Thế chiếc cặp bị cáo nhờ anh Huy chuyển cho Hưng có gì?”, Chủ tọa lại hỏi. Tuấn trả lời: “Chiếc cặp đó là tiền, tổng là 450.000 USD, theo sắp xếp của anh Hưng tôi đã để chia thành hai gói để trong đó”. Đối với việc Hưng chuyển công tác sang đơn vị khác, ông Tuấn cho hay, nếu biết được việc này sẽ không bao giờ chuyển thêm tiền lo chạy án. Tòa tiếp tục gọi Nguyễn Thị Thanh Hằng lên đối chất, Hằng khẳng định: “Lời khai của bị cáo Tuấn đúng, có rất nhiều lần Hưng đến nhà anh Tuấn lấy tiền thì anh Tuấn đều gọi điện cho bị cáo” “Tổng số tiền bị cáo đưa cho Tuấn và Hưng là bao nhiêu?” Chủ tọa hỏi Hằng. Hằng: “Dạ thưa là hơn 2,8 triệu USD”. Còn bị cáo Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Bluesky, đứng dậy đối chất cho biết, đã được Hằng trao đổi về việc nhờ ông Tuấn giúp đỡ và nói người giúp đỡ mình tên là Hưng. Trong khi đó, một nhân chứng làm lái xe thuê cho bị cáo Hoàng Văn Hưng khai, có thấy Hưng ôm chiếc cặp đen này vào nhà, song không biết rõ bên trong có gì. Người này cam kết với HĐXX lời khai của mình đúng sự thật. Đối đáp lại, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho rằng, lời khai của bị cáo Tuấn và Hằng hoàn toàn không đúng. “Ngay tại đây bị cáo có thể chứng minh được việc mình không nhận tiền”, Hưng nói, liền bị Chủ tọa ngắt lời cho về chỗ ngồi. Hoàng An - Như Ý