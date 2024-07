Cứu nữ bệnh nhân bị phình động mạch ruột khổng lồ hiếm gặp

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa điều trị can thiệp thành công cho nữ bệnh nhân bị túi phình động mạch mạc treo tràng trên với kích thước khổng lồ. Đây là ca bệnh hiếm hoi mắc bệnh lý này được ghi nhận tại Việt Nam và Thế giới.

Trường hợp trên là chị N.P.L.P. (35 tuổi, quê Bến Tre). Chị P. nhập viện S.I.S Cần Thơ với túi phình động mạch mạc treo tràng trên (tức là động mạch ruột) với kích thước lên đến 13x17mm, gấp 3 lần kích thước bình thường của đoạn động mạch.

Trước khi đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, chị P. đã phát hiện ra tình trạng bệnh của mình khi đi khám sức khỏe định kỳ tại TP.HCM. Các bác sĩ cũng cảnh báo đây là bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ vỡ ra gây xuất huyết ổ bụng dẫn đến tử vong. Tuy nhiên việc điều trị có nhiều khó khăn và nguy cơ rủi ro, do đó được theo dõi tái khám nhiều lần nhưng không thuyên giảm.

Qua tìm hiểu chị P. đã quyết định đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để điều trị. Tại đây, BS. CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu tạng – ngoại biên cùng ekip đã thực hiện can thiệp nội mạch, sử dụng coil để bít hoàn toàn túi phình. Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát và giảm thiểu tối đa nguy cơ vỡ túi phình mà còn có ưu điểm là không đau, không cần phẫu thuật và thời gian nằm viện rất ngắn, sức khỏe phục hồi hoàn toàn.

Hiện tại, nguyên nhân gây ra túi phình động mạch mạc treo trong trường hợp này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Theo lý thuyết, một số yếu tố có thể liên quan bao gồm nhiễm trùng làm tổn thương thành mạch, chấn thương hoặc các bệnh lý về mô liên kết. Tỉ lệ mắc phình động mạch tạng rất hiếm, chỉ khoảng 1.5% dân số, và trong số này, phình động mạch mạc treo tràng trên chỉ chiếm khoảng 15%. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ vỡ túi phình, tỷ lệ tử vong lên đến 90% các trường hợp. Các biến chứng khác có thể bao gồm huyết khối, túi phình làm tắc nghẽn động mạch màng treo gây nhồi máu toàn bộ ruột non có thể dẫn đến tử vong. – BS. Tuấn cho biết thêm.

Chính sự nguy hiểm và hiếm gặp này, khiến cho việc chẩn đoán & điều trị cũng trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự can thiệp của các trung tâm y tế có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và thiết bị y tế hiện đại. Đây là 1 trong những trường hợp hiếm hoi được ghi nhận tại Việt Nam và thế giới.

Sau 3 ngày can thiệp, sức khỏe chị P. đã hồi phục hoàn toàn, có thể trở lại sinh hoạt và công việc bình thường mà không cần kiêng cử gì đặc biệt. Chị P. sẽ được tái khám và chụp CT scan kiểm tra tình trạng sức khỏe sau can thiệp sau một tháng.

“Tôi xin cảm ơn bác sĩ Ngô Minh Tuấn và ekip đã can thiệp cho tôi. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Đức đã tư vấn rất nhiệt tình. Tôi đã khám ở TPHCM, chờ khoảng hơn 1 tháng nhưng chưa thể can thiệp, nên khi xuống dưới này (Bệnh viện S.I.S Cần Thơ – PV) có thiết bị để can thiệp tôi rất là mừng. Sau can thiệp xong tôi thấy rất khỏe, trước đó vì quá lo sợ, hoảng hốt, mất tinh thần, tôi đã bị sụt mấy cân” - chị P. vui mừng kể lại trong ngày xuất viện.

Mặc dù túi phình động mạch thường không có triệu chứng rõ ràng, tuy nhiên chúng ta có thể phát hiện sớm căn bệnh này bằng cách siêu âm bụng tổng quát định kỳ hằng năm khi khám sức khỏe. Bằng siêu âm đơn thuần, các bác sĩ dễ dàng phát hiện bất thường về mạch máu tạng để có hướng xử trí tiếp theo.