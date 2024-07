Cứu người đàn ông bị bạn nhậu đâm xuyên cổ thoát 'cửa tử'

TPO - Nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu với tiên lượng tử vong vì bị đâm xuyên cổ gây đứt động mạch cảnh. Bệnh viện Thống Nhất TPHCM đã kích hoạt báo động đỏ, nỗ lực cứu bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử”.

Ngày 24/7, BS Nguyễn Đỗ Nhân, khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, tại đây vừa cứu sống một nạn nhân bị tấn công bằng dao gây đứt động mạch, nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhân là anh T.Đ.L. (39 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu vào lúc nửa đêm trong tình trạng hôn mê sâu, vùng cổ phù nề vì một vết dao đâm bên trái cổ xuyên từ phía sau gáy ra phía trước.

Vết thương rộng khoảng 6cm, gây phù nề biến dạng cổ bên trái, tổn thương tuyến giáp, chèn ép khí quản gây suy hô hấp cấp. Động mạch cảnh bị đứt khiến não tổn thương não nặng vì thiếu máu nuôi. Đồng tử người bệnh đã co nhỏ, phản xạ ánh sáng chậm, hôn mê sâu. Các bác sĩ tiên lượng người bệnh tử vong.

Trước thời điểm nhập viện khoảng 45 phút, bệnh nhân nhậu cùng một người bạn tại ngã tư An Sương, quận 12. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, do hai bên có mâu thuẫn nên hung thủ đã rủ nạn nhân đi nhậu với mục đích chuốc rượu cho nạn nhân say rồi ra tay sát hại. Sau khi đâm nạn nhân, hung thủ vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn nhưng đã bị công an truy bắt. Nạn nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Tâm Trí rồi chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân, các bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn cấp. Thay vì phương pháp phẫu thuật kinh điển (thực hiện đường mổ cạnh vết thương) các bác sĩ đã quyết định mổ đường trước bên vào ngay bao động mạch cảnh và khí quản để kiểm soát và xử trí tổn thương nhanh nhất có thể với mục tiêu cứu não đang bị thiếu oxy.

“Sau 4 giờ 30 phút khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp đã khâu phục hồi được động mạch cảnh, kiểm soát tái tưới máu, khâu phục hồi tuyến giáp, lấy máu tụ, đặt dẫn lưu và thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ hình thành máu đông di chuyển lên não bệnh nhân. 9 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, tri giác và vận động đã phục hồi gần như bình thường” – BS.Nhân nói.

Theo BS. Nhân, vết thương vùng cổ gây đứt động mạch thường dẫn đến cái chết cấp kỳ ở người bệnh khi thời gian sống chỉ tính bằng phút vì não thiếu máu nuôi. Vết thương vùng cổ gây đứt động mạch còn nguy hiểm hơn cả vết thương tim bởi muốn đâm vào tim phải xuyên qua hàng rào bảo vệ là thành ngực, còn động mạch cổ chỉ nằm dưới da khoảng 2 đến 3cm. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người bệnh bị đâm không kịp đến bệnh viện.

Bệnh nhân L. là trường hợp may mắn và hy hữu được cứu sống khi các bác sĩ triển khai báo động đỏ và thực hiện phương pháp phẫu thuật “phá cách” tiếp cận nhanh nhất với vị trí vết thương, xử lý các tổn thương kịp thời. Từ ca bệnh trên, BS.Nhân khuyến cáo, trường hợp bị tai nạn hoặc vết đâm ở vùng cổ, nạn nhân cần được băng ép vị trí vết thương và đến bệnh viện càng sớm càng tốt.