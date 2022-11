Cựu đội trưởng quản lý đô thị chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng bằng chiêu huy động góp vốn

TPO - Sử dụng thủ đoạn góp vốn chung để đầu tư mua, bán đất, Lê Văn Bình (SN 1970, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bình (SN 1970, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Văn Bình nguyên là Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò; nguyên Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa giai đoạn 2005 - 2009; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) giai đoạn 2009 – 2015.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nắm bắt được tâm lý của các nạn nhân, Lê Văn Bình đã tiếp cận, thuyết phục, kêu gọi nhiều người dân chung vốn để đầu tư đất tại các địa phương ở thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và TP Vinh với số tiền lên hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói, thông tin các thửa đất mà Bình đưa ra để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn là không đúng sự thật, Bình cũng không tham gia mua, bán với các thửa đất tại các địa phương trên.

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận, bản thân bắt đầu tham gia các hoạt động mua, bán đất từ năm 2017, do tham gia với nhiều người, nhiều giao dịch, không kiểm soát được tiền nên dẫn tới thất thoát.

Đến đầu năm 2021, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, cộng với việc bùng phát dịch COVID-19, nhiều người góp vốn chung với Bình đồng loạt đòi lại tiền đầu tư khiến Bình nghĩ ra thủ đoạn sử dụng vỏ bọc là Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn chung rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền từ người dân kêu gọi sau được Bình sử dụng để trả cho những người chung vốn trước.

Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2021, Bình đã kêu gọi, nhận tiền góp vốn chung và lừa đảo của 4 bị hại tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở của Bình, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua, bán đất giữa đối tượng và các bị hại.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.